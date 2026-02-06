Чому після переговорів в Абу-Дабі війна не закінчиться

Поки що єдиними реальним результатами переговорів в Абу-Дабі стали домовленості між Росією та Україною щодо обміну військовополоненими. І це насправді дуже багато. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"З іншого боку, а чого можна було очікувати від військово-технічних консультацій? Щодо вирішення великих політичних питань, то на них не варто очікувати. Україна не хоче поступатися територією, не хоче скорочувати армію і хоче, щоб війська НАТО виступали в ролі миротворців. У росіян принципово інша позиція", – зазначив експерт.

Він додає, це ще сторони не обговорювали статус російської мови, культури, розповідаючи про Булгакова і Ко, та церковні питання.

Експерт наголошує, тому те, що відбувається в Абу-Дабі – лиш канал спілкування. Не більше. І для того, щоб це переросло в серйозний діалог потрібен або стратегічний результат на землі, або економічний крах. Але жодна із сторін його немає. ЗСУ тримаються, а темпи наступу росіян впали до мінімуму. До речі, ситуація з блокуванням Старлінк в цій ситуації нам на руку. Бо це ще більше сповільнить російський наступ.

"Очікувати на виснаження обох сторін теж не виходить. Ми маємо стале фінансування від партнерів на найближчі два роки, а росіяни так і не отримали анонсованих американцями серйозних санкцій. Так що ні цієї зими, ні навіть навесні нічого не закінчиться. Набираймо сил, терпіння, підтримуємо ЗСУ і готуємось до подальшого протистояння. Ця війна ще мінімум до кінця року", – зазначив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час мирних перемовин в Абу-Дабі Росія посилила свої вимоги щодо майбутнього статусу Донбасу. Кремль домагається не лише фактичного контролю над регіоном, а й його офіційного визнання як російської території. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на "західне джерело".

У ході переговорів сторони обговорюють економічні аспекти, територіальні питання та механізм припинення вогню. Російська сторона наполягає на тому, щоб міжнародна спільнота визнала її контроль над окупованим Донбасом. Джерела підкреслюють, що для Москви це питання є "вкрай важливим", однак не уточнюється, чи мається на увазі визнання лише учасниками переговорів, чи ширше міжнародне схвалення.



