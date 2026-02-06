Почему после переговоров в Абу-Даби война не закончится

Пока единственными реальными результатами переговоров в Абу-Даби стали договоренности между Россией и Украиной по обмену военнопленными. И это действительно очень много. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"С другой стороны, чего можно было ожидать от военно-технических консультаций? Что касается решения больших политических вопросов, то их не стоит ожидать. Украина не хочет уступать территорию, не хочет сокращать армию и хочет, чтобы войска НАТО выступали в роли миротворцев. У россиян принципиально другая позиция", – отметил эксперт.

Он добавляет, что это еще стороны не обсуждали статус русского языка, культуры, рассказывая о Булгакове и Ко, и церковных вопросах.

Эксперт отмечает, поэтому происходящее в Абу-Даби – только канал общения. Не больше. И для того, чтобы это переросло в серьезный диалог, нужен либо стратегический результат на земле, либо экономический крах. Но ни одной из сторон его нет. ВСУ держатся, а темпы наступления россиян упали до минимума. Кстати, ситуация с блокировкой Старлинка в этой ситуации нам на руку. Это еще больше замедлит российское наступление.

"Ожидать истощения обеих сторон тоже не получается. У нас есть постоянное финансирование от партнеров на ближайшие два года, а россияне так и не получили анонсированных американцами серьезных санкций. Так что ни этой зимой, ни даже весной ничего не кончится. Будем набирать силы, терпение, поддерживаем ВСУ и готовимся к дальнейшему противостоянию. Эта война еще минимум до конца года", – отметил аналитик.

Россия ужесточила свои требования относительно будущего статуса Донбасса. Кремль добивается не только фактического контроля над регионом, но и его официального признания российской территории. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на "западный источник".

В ходе переговоров стороны обсуждают экономические аспекты, территориальные вопросы и механизм прекращения огня. Российская сторона настаивает на том, чтобы международное сообщество признало его контроль над оккупированным Донбассом. Источники подчеркивают, что для Москвы этот вопрос "крайне важен", однако не уточняется, имеется ли в виду признание только участниками переговоров, или более широкое международное одобрение.



