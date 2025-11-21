Чому Україна буде змушена підписати «мирну угоду» США: часу лишилося до 1 квітня 2026 року

Після оприлюднення пунктів "мирної" угоди США стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе, а це означає, що грошей на 2026 рік немає. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Угода, навіть, якщо вона не буде підписана, передбачає часткове розмороження, тобто передачу у фонд відновлення України, цих самих активів добровільно росіянами. А відтак, я не вірю, що Бельгія, як головний тримач резервів, піде на те, щоб розморозити їх зараз примусово", – зазначив політолог.

Він також звернув увагу, що угода передбачає розморозку 100 із 300 млрд. І не буде нічого дивного у тому, що росіяни запропонують ЄС розморозити додаткові 100 млрд під "відновлення" України для ЄС і тим самим "купить" їх.

"Україна з 1.03.2026 не має грошей на більшість своїх потреб. І вирішити це питання можна лише за допомогою європейців. Розповіді про те, що ці гроші можуть піти на відновлення – міф. Нам на наступний рік потрібно додаткові 70 млрд для покриття дефіциту бюджету. Навіть без війни ця цифра буде 50 млрд. Іншими словами – це гроші на латання дірок", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко підсумовує, схоже, зараз не стоїть питання про підписання чи ні. Стоять питання виключно про те, чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і, коли та хто її підпише.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії", що стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.



