Чому Україна буде змушена підписати «мирну угоду» США: часу лишилося до 1 квітня 2026 року

Кравцев Сергей
Після оприлюднення пунктів "мирної" угоди США стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе, а це означає, що грошей на 2026 рік немає. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він також звернув увагу, що угода передбачає розморозку 100 із 300 млрд. І не буде нічого дивного у тому, що росіяни запропонують ЄС розморозити додаткові 100 млрд під "відновлення" України для ЄС і тим самим "купить" їх.
Вадим Денисенко підсумовує, схоже, зараз не стоїть питання про підписання чи ні. Стоять питання виключно про те, чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і, коли та хто її підпише.
