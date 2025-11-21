Почему Украина будет вынуждена подписать «мирное соглашение» США: времени осталось до 1 апреля 2026 года

После обнародования пунктов мирного соглашения США стало ясно одно: размораживание российских активов европейцами просто невозможно, а это значит, что денег на 2026 год нет. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Соглашение, даже если оно не будет подписано, предусматривает частичное размораживание, то есть передачу в фонд восстановления Украины, этих же активов добровольно россиянами. Следовательно, я не верю, что Бельгия, как главный держатель резервов, пойдет на то, чтобы разморозить их сейчас принудительно", – отметил политолог.

Он также обратил внимание, что соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд. И не будет ничего удивительного в том, что россияне предложат ЕС разморозить дополнительные 100 млрд. под "восстановление" Украины для ЕС и тем самым "купить" их.

"У Украины с 1.03.2026 нет денег на большинство своих нужд. И решить этот вопрос можно только с помощью европейцев. Рассказы о том, что эти деньги могут пойти на восстановление – миф. Нам на следующий год нужно дополнительные 70 млрд. для покрытия дефицита бюджета. Даже без войны эта цифра будет 50 млрд. Другими словами – это деньги на латание дыр", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко подытоживает, похоже, сейчас не стоит вопрос о подписании или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет.

