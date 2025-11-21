Почему Украина будет вынуждена подписать «мирное соглашение» США: времени осталось до 1 апреля 2026 года

Рубрики
Кравцев Сергей
После обнародования пунктов мирного соглашения США стало ясно одно: размораживание российских активов европейцами просто невозможно, а это значит, что денег на 2026 год нет. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он также обратил внимание, что соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд. И не будет ничего удивительного в том, что россияне предложат ЕС разморозить дополнительные 100 млрд. под "восстановление" Украины для ЕС и тем самым "купить" их.
Вадим Денисенко подытоживает, похоже, сейчас не стоит вопрос о подписании или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет.
