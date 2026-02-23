Чому у війську забирають телефони: командир відкрив правду

Командир батальйону Pentagon 225 окремого штурмового полку пояснив причини обмеження користування телефонами під час навчання на полігоні.

Навчання на полігоні в армії України

За його словами, це робиться не для тиску чи обмеження прав військових, а для того, щоб вони могли максимально зосередитися на підготовці. У різних підрозділах телефони видаються за різними графіками — десь раз на день, десь раз на тиждень.

Комбат зазначив, що під час навчання військові мають бути повністю сконцентровані на процесі. Постійне спілкування з родиною може відволікати — побутові питання, конфлікти чи проблеми вдома здатні змістити фокус уваги.

За його словами, обмеження зв’язку покликане мінімізувати зайві переживання та дати військовому більше шансів зберегти себе і своїх побратимів у майбутньому.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир батальйону Pentagon 225 окремого штурмового полку висловився щодо того, чи потрібні в армії люди, які бояться фронту, але мають бажання служити.

За його словами, далеко не всі, хто приходить до війська, прагнуть безпосередньо воювати на лінії бойового зіткнення — і це нормально. Він зазначив, що не кожен має бути "Рембо", готовим одразу взяти зброю до рук. Комбат наголосив, що в його досвіді звичайні люди в критичних ситуаціях нерідко проявляли себе значно сильніше, ніж ті, хто з самого початку демонстрував надмірну впевненість. За його словами, під час спілкування з новобранцями командування з’ясовує їхні навички та фах, щоб визначити, де вони можуть бути найбільш корисними. Армії потрібні юристи, ІТ-фахівці, діловоди та інші спеціалісти для закриття тилових посад.

