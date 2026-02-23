Почему в армии забирают телефоны: командир открыл правду

Командир батальона Pentagon 225 отдельного штурмового полка объяснил причины ограничения использования телефонов во время учебы на полигоне.

Обучение на полигоне в армии Украины

По его словам, это делается не для давления или ограничения военных прав, а для того, чтобы они могли максимально сосредоточиться на подготовке. В разных подразделениях телефоны выдаются по разным графикам — раз в день, раз в неделю.

Комбат отметил, что во время учебы военные должны быть полностью сконцентрированы на процессе. Постоянное общение с семьей может отвлекать – бытовые вопросы, конфликты или проблемы дома способны сместить фокус внимания.

По его словам, ограничение связи призвано минимизировать лишние переживания и дать военному больше шансов сохранить себя и своих собратьев в будущем.

По его словам, далеко не все, кто приходит в армию, стремятся напрямую воевать на линии боевого столкновения — и это нормально. Он отметил, что не каждый должен быть Рембо, готовым сразу взять оружие в руки. Комбат подчеркнул, что в его опыте обычные люди в критических ситуациях нередко проявляли себя гораздо сильнее, чем те, кто изначально демонстрировал чрезмерную уверенность. По его словам, во время общения с новобранцами командование выясняет их навыки и профессию, чтобы определить, где они могут быть наиболее полезны. Армии требуются юристы, ИТ-специалисты, делопроизводители и другие специалисты для закрытия тыловых должностей.

