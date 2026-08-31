Чому у Росії лишилося лише півроку: до чого має бути готова Україна

Росіяни істерично б'ють по Україні не від сили, а від того, що їх підпирає поразка – економіка, бензин, експорт і можливі зміни в Америці. Це як казали комуністи: "классавая барьба абастряеца с приближенієм краха капіталізма". Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Тільки з капіталізмом досі все більш-менш, а в Росії вже зараз був би економічний гаплик, якби не Трамп зі своїм Іраном. Тому Росія цілком може ескалувати ситуацію найближчі півроку, як каже Туск, аби зламати негативний для себе тренд, але це може його лише прискорити, як це було з путчем серпня 1991 року", – зазначив експерт.

Він продовжує, і тоді Україна має бути готовою зібрати всі позитиви від розвалу росії, а не так як у 1991 році – ми розвалювали, а користалися хто завгодно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі частіше б’є по українському тилу – складах, логістичних центрах, торговельних мережах та підприємствах. За цими ударами може стояти не лише прагнення знищити конкретні об’єкти, а й розрахунок виснажити економіку та зробити життя українців дорожчим. Наскільки серйозний економічний ефект уже мають такі атаки? І чи здатна Україна захистити критично важливий для економіки бізнес від масованих ударів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Раніше "Коментарі" писали – Росія може готуватися до нового витку ескалації, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та інших країн регіону. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ситуацію із безпекою в Європі.



