Чому у Росії лишилося лише півроку: до чого має бути готова Україна

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Кравцев Сергей
Росіяни істерично б'ють по Україні не від сили, а від того, що їх підпирає поразка – економіка, бензин, експорт і можливі зміни в Америці. Це як казали комуністи: "классавая барьба абастряеца с приближенієм краха капіталізма". Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Кремль. Фото: із відкритих джерел
Він продовжує, і тоді Україна має бути готовою зібрати всі позитиви від розвалу росії, а не так як у 1991 році – ми розвалювали, а користалися хто завгодно.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі частіше б’є по українському тилу – складах, логістичних центрах, торговельних мережах та підприємствах. За цими ударами може стояти не лише прагнення знищити конкретні об’єкти, а й розрахунок виснажити економіку та зробити життя українців дорожчим. Наскільки серйозний економічний ефект уже мають такі атаки? І чи здатна Україна захистити критично важливий для економіки бізнес від масованих ударів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Раніше "Коментарі" писали – Росія може готуватися до нового витку ескалації, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та інших країн регіону. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ситуацію із безпекою в Європі.