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Почему в России осталось всего полгода: к чему должна быть готова Украина

Россия вполне может эскалировать ситуацию в ближайшие полгода, чтобы сломать негативный для себя тренд

31 августа 2026, 10:01
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Кравцев Сергей

Россияне истерически бьют по Украине не от силы, а от того, что их подпирает поражение – экономика, бензин, экспорт и возможные изменения в Америке. Это как говорили коммунисты: "классавая борьба абастряеца с приближением крушения капитализма". Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Почему в России осталось всего полгода: к чему должна быть готова Украина

Кремль. Фото: из открытых источников

"Только с капитализмом до сих пор все более-менее, а в России уже сейчас была бы экономическая крючка, если бы не Трамп со своим Ираном. Поэтому Россия вполне может эскалировать ситуацию в ближайшие полгода, как говорит Туск, чтобы сломать негативный для себя тренд, но это может его только ускорить, как это было с путчем августа 1991 года", – отметил эксперт.

Он продолжает, и тогда Украина должна быть готова собрать все позитивы от развала России, а не так как в 1991 году – мы разваливали, а пользовались кто угодно.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия все чаще бьет по украинскому тылу – складам, логистическим центрам, торговым сетям и предприятиям. За этими ударами может стоять не только стремление уничтожить конкретные объекты, но и расчет истощить экономику и сделать жизнь украинцев дороже. Насколько серьезны экономические эффекты уже имеют такие атаки? И способна ли Украина оградить критически важный для экономики бизнес от массированных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Россия может готовиться к новому витку эскалации, а в ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и других стран региона. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с безопасностью в Европе.




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