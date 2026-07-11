Чому у Кремлі наростає паніка: до чого вже призвела бензинова криза в РФ

Російська нафтопереробна галузь дедалі гірше справляється із внутрішнім попитом на паливо, а дефіцит бензину продовжує стрімко зростати на тлі систематичних українських ударів по об'єктах нафтової інфраструктури. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на дані Reuters та російських офіційних осіб.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

За інформацією агентства, зараз російські НПЗ виробляють лише близько 65% від обсягу бензину, необхідного для сезонного попиту. У розпал літнього періоду споживання сягає 115–120 тисяч тонн палива за добу, тоді як виробництво значно відстає. Ще у червні дефіцит становив близько 25%, проте ситуація продовжує погіршуватися.

В ISW зазначають, що причиною кризи стали успішні далекобійні удари України по найбільшим російським нафтопереробним підприємствам. Тимчасово припиняли роботу НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", Омський нафтопереробний завод, а також Саратовський НПЗ, який після чергової атаки безпілотників знову зупинив виробництво.

Російська влада вже була змушена визнати масштаб проблеми. Віце-прем'єр Олександр Новак підтвердив, що частина нафтопереробних підприємств скоротила або повністю припинила випуск продукції після атак українських дронів. Для компенсації нестачі Москва почала використовувати державні резерви та щодня імпортує близько шести тисяч тонн бензину з Білорусі.

Дефіцит палива вже змушує російські регіони та окупований Крим запроваджувати обмеження на продаж бензину. В окремих суб'єктах громадянам рекомендують відмовитися від зайвих поїздок та по можливості перейти на дистанційний режим роботи. Одночасно Казахстан посилив контроль на кордоні після різкого зростання спроб незаконного вивезення палива до Росії.

За оцінкою ISW, українська кампанія зі знищення паливної інфраструктури, що триває, поступово підриває здатність Росії забезпечувати власну економіку пальним, а Кремлю стає все складніше стримувати наростаючу бензинову кризу.

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