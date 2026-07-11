Почему в Кремле нарастает паника: к чему уже привел бензиновый кризис в РФ

Российская нефтеперерабатывающая отрасль все хуже справляется с внутренним спросом на топливо, а дефицит бензина продолжает стремительно расти на фоне систематических украинских ударов по объектам нефтяной инфраструктуры. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на данные Reuters и российских официальных лиц.

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По информации агентства, сейчас российские НПЗ производят лишь около 65% от объема бензина, необходимого для покрытия сезонного спроса. В разгар летнего периода потребление достигает 115–120 тысяч тонн топлива в сутки, тогда как производство значительно отстает. Еще в июне дефицит составлял около 25%, однако ситуация продолжает ухудшаться.

В ISW отмечают, что причиной кризиса стали успешные дальнобойные удары Украины по крупнейшим российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Временно прекращали работу НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Омский нефтеперерабатывающий завод, а также Саратовский НПЗ, который после очередной атаки беспилотников вновь остановил производство.

Российские власти уже были вынуждены признать масштаб проблемы. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что часть нефтеперерабатывающих предприятий сократила или полностью остановила выпуск продукции после атак украинских дронов. Для компенсации нехватки Москва начала использовать государственные резервы и ежедневно импортирует около шести тысяч тонн бензина из Беларуси.

Дефицит топлива уже заставляет российские регионы и оккупированный Крым вводить ограничения на продажу бензина. В отдельных субъектах гражданам рекомендуют отказаться от лишних поездок и по возможности перейти на дистанционный режим работы. Одновременно Казахстан усилил контроль на границе после резкого роста попыток незаконного вывоза топлива в Россию.

По оценке ISW, продолжающаяся украинская кампания по уничтожению топливной инфраструктуры постепенно подрывает способность России обеспечивать собственную экономику горючим, а Кремлю становится все сложнее сдерживать нарастающий бензиновый кризис.

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