logo

BTC/USD

64210

ETH/USD

1799.84

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему в Кремле нарастает паника: к чему уже привел бензиновый кризис в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в Кремле нарастает паника: к чему уже привел бензиновый кризис в РФ

ISW: удары по нефтеперерабатывающим заводам лишают РФ топлива, власти вводят ограничения и экстренно ищут новые поставки

11 июля 2026, 11:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская нефтеперерабатывающая отрасль все хуже справляется с внутренним спросом на топливо, а дефицит бензина продолжает стремительно расти на фоне систематических украинских ударов по объектам нефтяной инфраструктуры. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на данные Reuters и российских официальных лиц.

Почему в Кремле нарастает паника: к чему уже привел бензиновый кризис в РФ

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По информации агентства, сейчас российские НПЗ производят лишь около 65% от объема бензина, необходимого для покрытия сезонного спроса. В разгар летнего периода потребление достигает 115–120 тысяч тонн топлива в сутки, тогда как производство значительно отстает. Еще в июне дефицит составлял около 25%, однако ситуация продолжает ухудшаться.

В ISW отмечают, что причиной кризиса стали успешные дальнобойные удары Украины по крупнейшим российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Временно прекращали работу НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Омский нефтеперерабатывающий завод, а также Саратовский НПЗ, который после очередной атаки беспилотников вновь остановил производство.

Российские власти уже были вынуждены признать масштаб проблемы. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что часть нефтеперерабатывающих предприятий сократила или полностью остановила выпуск продукции после атак украинских дронов. Для компенсации нехватки Москва начала использовать государственные резервы и ежедневно импортирует около шести тысяч тонн бензина из Беларуси.

Дефицит топлива уже заставляет российские регионы и оккупированный Крым вводить ограничения на продажу бензина. В отдельных субъектах гражданам рекомендуют отказаться от лишних поездок и по возможности перейти на дистанционный режим работы. Одновременно Казахстан усилил контроль на границе после резкого роста попыток незаконного вывоза топлива в Россию.

По оценке ISW, продолжающаяся украинская кампания по уничтожению топливной инфраструктуры постепенно подрывает способность России обеспечивать собственную экономику горючим, а Кремлю становится все сложнее сдерживать нарастающий бензиновый кризис.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле занервничали после решения Трампа по Patriot: какими последствиями грозит Москва.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-10-2026/
Теги:

Новости

Все новости