Чому Трамп досі готовий терпіти Путіна: коли ставка на дипломатію виявиться програшною
Чому Трамп досі готовий терпіти Путіна: коли ставка на дипломатію виявиться програшною

Віра Трампа у дипломатію не безкінечна. Кожного разу, коли Трамп отримуватиме протилежні своїм очікуванням результати він змушений буде думати про альтернативи м’якій дипломатії

18 жовтня 2025, 18:30
Автор:
Кравцев Сергей

Всі очікували, що Дональд Трамп анонсуватиме надання Україні "Томагавків" по завершенню зустрічі із Володимиром Зеленським. Натомість, він анонсував свою зустріч з Путіним. Це, звісно, не може подобатися. Але треба розуміти, що "Томагавками" Трамп неофіційно лякав Путіна саме напередодні зустрічі. І тому у світі Трампа все відбувається правильно і прогнозовано. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Чому Трамп досі готовий терпіти Путіна: коли ставка на дипломатію виявиться програшною

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Стратегічною задачею Трампа є стримування Китаю, і тому і завершення російсько-української війни розглядається, насамперед, крізь призму відриву Росії від Китаю. Але не аж так, щоби Росія змогла стати серйозним конкурентом США у Європі. Всі дії Трампа, в тому числі і майбутня зустріч з Путіним, слід поки розглядати під кутом заме цієї задачі", – вважає експерт.  

На думку Сергія Тарана, так буде не завжди. Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше "війна Байдена" ставатиме "війною Трампа". 

"Тому, думаю, ця віра не безкінечна. Кожного разу, коли Трамп отримуватиме протилежні своїм очікуванням результати він змушений буде думати про альтернативи м’якій дипломатії. Хоча процес переосмислення буде довший, ніж хотілося б. Я би ризикнув припустити, що терпіння Трампа вистачить ще на півроку. А там треба буде переосмислювати свою політику. Як вже була переосмислена у частині, що "Америка над усе", а решта країн – не мають значення", – зауважив Сергій Таран.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у серпні зустріччю на Алясці Путін зміг зірвати плани Трампа щодо введення нових санкцій проти РФ, а мир в Україні після тієї зустрічі так і не став ближчим. Щось схоже вдалося диктатору і тепер, зателефонувавши з Трампом і домовившись із ним про теплу зустріч у Будапешті. Як передає портал "Коментарі", про це пише DW із посиланням на західних аналітиків.




