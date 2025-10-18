Чому Трамп досі готовий терпіти Путіна: коли ставка на дипломатію виявиться програшною

Рубрики
Кравцев Сергей
Всі очікували, що Дональд Трамп анонсуватиме надання Україні "Томагавків" по завершенню зустрічі із Володимиром Зеленським. Натомість, він анонсував свою зустріч з Путіним. Це, звісно, не може подобатися. Але треба розуміти, що "Томагавками" Трамп неофіційно лякав Путіна саме напередодні зустрічі. І тому у світі Трампа все відбувається правильно і прогнозовано. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
На думку Сергія Тарана, так буде не завжди. Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше "війна Байдена" ставатиме "війною Трампа".
Читайте також на порталі "Коментарі" — у серпні зустріччю на Алясці Путін зміг зірвати плани Трампа щодо введення нових санкцій проти РФ, а мир в Україні після тієї зустрічі так і не став ближчим. Щось схоже вдалося диктатору і тепер, зателефонувавши з Трампом і домовившись із ним про теплу зустріч у Будапешті. Як передає портал "Коментарі", про це пише DW із посиланням на західних аналітиків.