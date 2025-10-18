Почему Трамп все еще готов терпеть Путина: когда ставка на дипломатию окажется проигрышной

Рубрики
Кравцев Сергей
Все ожидали, что Дональд Трамп будет анонсировать предоставление Украине "Томагавков" по завершении встречи с Владимиром Зеленским. Он анонсировал свою встречу с Путиным. Это, конечно, не может нравиться. Но надо понимать, что "Томагавками" Трамп неофициально пугал Путина именно в преддверии встречи. Для этого в мире Трампа все происходит правильно и прогнозируемо. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
По мнению Сергея Тарана, так будет не всегда. Чем дольше Трамп будет верить в чудодейственные встречи с Путиным, тем быстрее "война Байдена" станет "войной Трампа".
Читайте на портале "Комментарии" — в августе встречей на Аляске Путин смог сорвать планы Трампа по введению новых санкций против РФ, а мир в Украине после той встречи так и не стал ближе. Что-то похоже удалось диктатору и теперь, позвонив по телефону с Трампом и договорившись с ним о теплой встрече в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW со ссылкой на западных аналитиков.