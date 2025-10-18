Почему Трамп все еще готов терпеть Путина: когда ставка на дипломатию окажется проигрышной

Все ожидали, что Дональд Трамп будет анонсировать предоставление Украине "Томагавков" по завершении встречи с Владимиром Зеленским. Он анонсировал свою встречу с Путиным. Это, конечно, не может нравиться. Но надо понимать, что "Томагавками" Трамп неофициально пугал Путина именно в преддверии встречи. Для этого в мире Трампа все происходит правильно и прогнозируемо. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Стратегической задачей Трампа является сдерживание Китая, поэтому и завершение российско-украинской войны рассматривается, прежде всего, сквозь призму отрыва России от Китая. Но не так, чтобы Россия смогла стать серьезным конкурентом США в Европе. Все действия Трампа, в том числе и предстоящая встреча с Путиным, следует пока рассматривать под углом этой задачи", – считает эксперт.

По мнению Сергея Тарана, так будет не всегда. Чем дольше Трамп будет верить в чудодейственные встречи с Путиным, тем быстрее "война Байдена" станет "войной Трампа".

Поэтому, думаю, эта вера не бесконечна. Каждый раз, когда Трамп будет получать противоположные своим ожиданиям результаты, он вынужден будет думать об альтернативах мягкой дипломатии. Хотя процесс переосмысления будет длиннее, чем хотелось бы. Я рискнул бы предположить, что терпения Трампа хватит еще на полгода. А там нужно будет переосмысливать свою политику. Как уже была переосмыслена в части, что "Америка превыше всего", а остальные страны – не имеют значения", – заметил Сергей Таран.

