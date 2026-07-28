Чому Токаєв відкрито закликав Путіна зупинити війну: названа несподівана причина

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не випадково публічно закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України та розглянути варіант замороження бойових дій. Така заява є продуманим дипломатичним сигналом і відображає не лише позицію Астани, а й ширші міжнародні настрої. Таку думку висловив кандидат наук із державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.

Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Фото з відкритих джерел

Ілля Котов інтерв'ю OBOZ зазначив, що звернення Токаєва до Путіна не було випадковим. На його думку, президент Казахстану озвучив офіційну позицію своєї країни щодо війни та дав зрозуміти, що Астана не підтримує російську агресію.

"Токаєв чудово розуміє вагу кожного сказаного слова. Тому ця заява точно не була спонтанною", — зазначив Котов.

Експерт нагадав, що у 2022 році Казахстан відмовився брати участь у війні в межах ОДКБ та заявив, що не допомагатиме Росії обходити міжнародні санкції. Відтоді Астана неодноразово демонструвала прагнення діяти, виходячи з власних національних інтересів.

За словами Котова, слова Токаєва можуть також відображати позицію інших впливових держав, зокрема Китаю, Туреччини та США. Насамперед це пов'язано зі зростанням економічних ризиків через затяжну війну.

"Вторинні санкції, можливі нові американські мита й економічні втрати роблять війну дедалі менш вигідною для Пекіна", — зазначив Котов.

Котов вважає, що дедалі більше країн схиляються до сценарію замороження бойових дій як найбільш прагматичного варіанта. Водночас вони вже не підтримують пояснення Кремля щодо причин вторгнення, а продовження війни розглядають як загрозу не лише для України та Росії, а й для економічної стабільності всього регіону.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні: в ISW пояснили, до чого Кремль готує росіян.

Також "Коментарі" писали, що Путін висловився про цілі війни РФ проти України.