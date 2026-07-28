Почему Токаев открыто призвал Путина остановить войну: названа неожиданная причина

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не случайно публично призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины и рассмотреть вариант замораживания боевых действий. Такое заявление является продуманным дипломатическим сигналом и отражает не только позицию Астаны, но и более широкие международные настроения. Такое мнение высказал кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов.

Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников

Илья Котов интервью OBOZ отметил, что обращение Токаева к Путину не было случайным. По его мнению, президент Казахстана озвучил официальную позицию своей страны по отношению к войне и дал понять, что Астана не поддерживает российскую агрессию.

"Токаев прекрасно понимает вес каждого сказанного слова. Поэтому это заявление точно не было спонтанным", — отметил Котов.

Эксперт напомнил, что в 2022 году Казахстан отказался участвовать в войне в рамках ОДКБ и заявил, что не будет помогать России обходить международные санкции. С тех пор Астана неоднократно демонстрировала стремление действовать исходя из собственных национальных интересов.

По словам Котова, слова Токаева могут также отражать позицию других влиятельных государств, включая Китай, Турцию и США. В первую очередь это связано с ростом экономических рисков из-за затяжной войны.

"Вторичные санкции, возможные новые американские пошлины и экономические потери делают войну все менее выгодной для Пекина", — отметил Котов.

Котов считает, что все большее число стран склоняются к сценарию замораживания боевых действий как наиболее прагматичного варианта. В то же время они уже не поддерживают объяснение Кремля о причинах вторжения, а продолжение войны рассматривают как угрозу не только Украине и России, но и экономической стабильности всего региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине: в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян.

Также "Комментарии" писали, что Путин высказался о целях войны РФ против Украины.