Чому російська ППО виявилася абсолютно безпорадною: який ключик знайшли ЗСУ

На фоні ударів Сил оборони, що почастішали, по важливих для РФ об'єктах активніше заговорили про безпорадність російської ППО. Чи це так? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, вивчивши думки експертів.

ППО РФ. Фото: з відкритих джерел

Система ППО РФ не буде непробивною

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що обіцянки міністра оборони Росії Андрія Білоусова російському диктатору Володимиру Путіну про те, що до листопада окупанти зможуть переломити ситуацію щодо українських далекобійних ударів, навряд чи будуть виконані.

Експерт висловився з приводу зустрічі Білоусова з російськими "військорами", на якій йшлося про те, що до листопада РФ має перехопити домінування над Україною у сфері безпілотних систем.

Він зазначив, що Росія може посилити ППО, але якщо враховувати площу, яку потрібно прикрити, то все це важко реалізувати.

За його словами, вперше міф про "непереможність" російської ППО було розвінчано в 1987 році, коли юний німецький пілот-аматор Руст пролетів над кількома районами з протиповітряною обороною і приземлився посеред Червоної площі.

"Тоді легенда впала. Позаминулого року майже все у світі, в тому числі Україна, вважали, що російська система ППО надпотужна і подолати її неможливо, але після того, як спробували, міф знову впав. Тепер питання в тому, наскільки ми можемо це масштабувати", – сказав Лакійчук.

За його словами, зараз Україна вживає заходів щодо нарощування засобів ураження.

"Росіяни можуть посилити свою ППО, можуть залучити технології, які ми вже сьогодні застосовуємо, але це не означає, що система буде непробивною. Хоча б тому, що Росія велика і закрити все цілком нереально", – наголосив Лакійчук.

ЗСУ вільно обирають цілі, за якими б'ють

Військовий експерт Сергій Грабський заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що українські дрони вдруге вразили центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області РФ. Завдаючи ударів по таких найважливіших об'єктах, Сили оборони підкреслюють абсолютну безпорадність російської протиповітряної оборони.

"Такі об'єкти, тим більше в радіусі Московського району ППО, повинні бути надійно захищені, чого ми не спостерігаємо. Таким чином ми можемо вибирати цілі та завдавати по них ударів, і тут ситуація залежить ще від збільшення інтенсивності цих ударів", — зазначив експерт.

Щодо самого об'єкта, то він, за словами Грабського, досить старий, і відновити унікальне обладнання просто неможливо.

"По-перше, якщо знищено старе обладнання, яке є унікальним, то відповідно відремонтувати цей об'єкт практично неможливо. Якщо ж знищено обладнання новіше, яке імпортувалося до Російської Федерації, то відповідно ремонт займе багато місяців. І в сумі ми отримуємо ситуацію, за якої серйозно послаблюється те, що називається угруповання військово-космічних сил. І це лише один із таких фактів, які для нас відіграють дуже велику роль", — пояснив Грабський.

Експерт наголосив, що українські військові не зосереджуються лише на нафтопереробних заводах РФ. Поразкою космічного центру знищується надважливе та унікальне обладнання, яке забезпечує управління військами супротивника.

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