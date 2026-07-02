Чому російська ППО виявилася абсолютно безпорадною: який ключик знайшли ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На фоні ударів Сил оборони, що почастішали, по важливих для РФ об'єктах активніше заговорили про безпорадність російської ППО. Чи це так? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, вивчивши думки експертів.
ППО РФ. Фото: з відкритих джерел
Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що обіцянки міністра оборони Росії Андрія Білоусова російському диктатору Володимиру Путіну про те, що до листопада окупанти зможуть переломити ситуацію щодо українських далекобійних ударів, навряд чи будуть виконані.
Експерт висловився з приводу зустрічі Білоусова з російськими "військорами", на якій йшлося про те, що до листопада РФ має перехопити домінування над Україною у сфері безпілотних систем.
Він зазначив, що Росія може посилити ППО, але якщо враховувати площу, яку потрібно прикрити, то все це важко реалізувати.
За його словами, вперше міф про "непереможність" російської ППО було розвінчано в 1987 році, коли юний німецький пілот-аматор Руст пролетів над кількома районами з протиповітряною обороною і приземлився посеред Червоної площі.
За його словами, зараз Україна вживає заходів щодо нарощування засобів ураження.
Військовий експерт Сергій Грабський заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що українські дрони вдруге вразили центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області РФ. Завдаючи ударів по таких найважливіших об'єктах, Сили оборони підкреслюють абсолютну безпорадність російської протиповітряної оборони.
Щодо самого об'єкта, то він, за словами Грабського, досить старий, і відновити унікальне обладнання просто неможливо.
Експерт наголосив, що українські військові не зосереджуються лише на нафтопереробних заводах РФ. Поразкою космічного центру знищується надважливе та унікальне обладнання, яке забезпечує управління військами супротивника.
Читайте також на порталі "Коментарі" — удари ЗСУ підводять Кремль до критичної межі: західні генерали назвали три умови поразки Росії.