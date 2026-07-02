Почему российская ПВО оказалась абсолютно беспомощной: какой ключик нашли ВСУ

На фоне участившихся ударов Сил обороны по важным для РФ объектам активнее заговорили о беспомощности российской ПВО. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

ПВО РФ. Фото: из открытых источников

Система ПВО РФ не будет непробиваемой

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что обещания министра обороны России Андрея Белоусова российскому диктатору Владимиру Путину о том, что к ноябрю оккупанты смогут переломить ситуацию в отношении украинских дальнобойных ударов, вряд ли будут выполнены.

Эксперт высказался по поводу встречи Белоусова с российскими "военкорами", на которой речь шла о том, что к ноябрю РФ должна перехватить доминирование над Украиной в сфере беспилотных систем.

Он отметил, что Россия может усилить ПВО, но, если учитывать площадь, которую нужно прикрыть, то все это трудно реализовать.

По его словам, впервые миф о "непобедимости" российской ПВО был развенчан в 1987 году, когда юный немецкий пилот-любитель Руст пролетел над несколькими районами с противовоздушной обороной и приземлился посреди Красной площади.

"Тогда легенда рухнула. В позапрошлом году почти все в мире, в том числе Украина, считали, что российская система ПВО сверхмощная и преодолеть её невозможно, но после того, как попытались, миф снова рухнул. Теперь вопрос в том, насколько мы можем это масштабировать", – сказал Лакийчук.

По его словам, сейчас Украина принимает меры по наращиванию средств поражения.

"Россияне могут усилить свою ПВО, могут привлечь технологии, которые мы уже сегодня применяем, но это не значит, что система будет непробиваемой. Хотя бы потому, что Россия большая и закрыть всё полностью нереально", – подчеркнул Лакийчук.

ВСУ свободно выбирают цели, по которым бьют

Военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что украинские дроны во второй раз поразили центр космической связи “Дубна” в Московской области РФ. Нанося удары по таким важнейшим объектам, Силы обороны подчеркивают абсолютную беспомощность российской противовоздушной обороны.

“Такие объекты, тем более в радиусе Московского района ПВО, должны быть надежно защищены, чего мы не наблюдаем. Таким образом мы можем выбирать цели и наносить по ним удары, и здесь ситуация зависит еще от увеличения интенсивности этих ударов”, — отметил эксперт.

Что касается самого объекта, то он, по словам Грабского, достаточно старый, и восстановить уникальное оборудование будет просто невозможно.

"Во-первых, если уничтожено старое оборудование, которое является уникальным, то, соответственно, отремонтировать этот объект практически невозможно. Если же уничтожено оборудование более новое, которое импортировалось в Российскую Федерацию, то, соответственно, ремонт займет многие месяцы. И в сумме мы получаем ситуацию, при которой серьезно ослабляется то, что называется группировка военно-космических сил. И это только один из таких фактов, которые для нас играют очень большую роль", — пояснил Грабский.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные не сосредотачиваются только на нефтеперерабатывающих заводах РФ. Поражением космического центра уничтожается сверхважное и уникальное оборудование, которое обеспечивает управление войсками противника.

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