Почему российская ПВО оказалась абсолютно беспомощной: какой ключик нашли ВСУ

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Кравцев Сергей
На фоне участившихся ударов Сил обороны по важным для РФ объектам активнее заговорили о беспомощности российской ПВО. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
ПВО РФ. Фото: из открытых источников
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что обещания министра обороны России Андрея Белоусова российскому диктатору Владимиру Путину о том, что к ноябрю оккупанты смогут переломить ситуацию в отношении украинских дальнобойных ударов, вряд ли будут выполнены.
Эксперт высказался по поводу встречи Белоусова с российскими "военкорами", на которой речь шла о том, что к ноябрю РФ должна перехватить доминирование над Украиной в сфере беспилотных систем.
Он отметил, что Россия может усилить ПВО, но, если учитывать площадь, которую нужно прикрыть, то все это трудно реализовать.
По его словам, впервые миф о "непобедимости" российской ПВО был развенчан в 1987 году, когда юный немецкий пилот-любитель Руст пролетел над несколькими районами с противовоздушной обороной и приземлился посреди Красной площади.
По его словам, сейчас Украина принимает меры по наращиванию средств поражения.
Военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что украинские дроны во второй раз поразили центр космической связи “Дубна” в Московской области РФ. Нанося удары по таким важнейшим объектам, Силы обороны подчеркивают абсолютную беспомощность российской противовоздушной обороны.
Что касается самого объекта, то он, по словам Грабского, достаточно старый, и восстановить уникальное оборудование будет просто невозможно.
Эксперт подчеркнул, что украинские военные не сосредотачиваются только на нефтеперерабатывающих заводах РФ. Поражением космического центра уничтожается сверхважное и уникальное оборудование, которое обеспечивает управление войсками противника.
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