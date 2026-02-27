Чому росіяни самі бояться своєї ракети Х-22: у чому головна загроза цієї ракети

Під час масованого обстрілу України 26 лютого армія РФ застосувала ракети Х-22. Однак повітряні цілі щезли з радарів ще над територією країни-агресора. Чому росіяни самі бояться своєї ракети Х-22? У чому їхня небезпека? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Ракети Х-22. Фото: з відкритих джерел

Це прямий натяк на те, щоб ми швидше шукали рішення щодо протидії саме таким ракетам.

Офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив в ефірі "24 Каналу", що росіяни досі мають запаси старих ракет Х-22, які мають вичерпний ресурс, тому вони їх запускають для виснаження українських засобів збивання складних цілей.

За його словами, унікальність ракети Х-22 полягає в тому, що її потрібно перехоплювати ракетами-перехоплювачами PAC-3 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні перехоплювати балістичні ракети.

Експерт додає, що мета запуску ракет Х-22 схожа на запуск протикорабельних ракет Циркон.

"Ворог намагається збільшити критично складні засоби повітряного нападу для того, щоб виснажувати можливості "Петріотів" із застосуванням ракет PAC-3", — наголосив Храпчинський.

Він зазначив, що спостерігається критична проблема із виробництвом ракет PAC-3. "Ми бачимо критичні залишки цих ракет у Європі. Тому ворог намагається виснажити цей ресурс за рахунок використання більшої кількості балістичних ракет", — наголосив Храпчинський.

У зв'язку з цим він повідомив, що якщо наприкінці минулого року в середньому за місяць використовувалося лише 30% від загального обсягу ракет PAC-3 для перехоплення складних цілей під час масованих обстрілів балістикою, то зараз можна говорити про 61-65%.

"Тому, це прямий натяк на те, щоб ми швидше шукали рішення щодо протидії саме таким ракетам, саме складним цілям, і тут треба казати про можливу співпрацю з Європою стосовно покращення франко-італійських систем SAMP/T, які можуть перехоплювати, але їх треба суттєво допрацьовувати для того, щоб можна було використовувати ті ж самі ракети Aster 30 Block 1", — зазначив експерт.

Як зазначив експерт, навіть якщо ракета Х-22 не долетіла до мети і десь впала в поле – від цього теж є екологічні наслідки для України. Ворог також на це розраховує.

Ця ракета дуже потужна, там майже тонна вибухівки

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман заявив в ефірі Radio NV, що російська ракета Х-22 має дуже токсичне паливо, яке несе смертельну загрозу.

При цьому експерт уточнив, що це дуже стара ракета.

"Вона потужна, там майже тонна вибухівки. Але її не люблять безпосередньо в Росії, бо там дуже токсичне ракетне паливо. Там протигази, що ізолюють костюми, коли заправляють ракети. Якщо пролилося трохи рідини, коли заправляють ракету, і хтось був незахищений, то одразу людина загине", — сказав Гетьман.

Він додав, що ця ракета виготовлялася як протикорабельна як "вбивця авіаносців".

"Росіяни люблять такі пафосні фрази. Вона важка, вона не дуже далекобійна. Але нам було важко її перехоплювати, тому що вона швидкісна. Але зараз і Х-22 ми збиваємо так само, як і "Калібри", "Циркони" — все, що летить", — підкреслив експерт.

