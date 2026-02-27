Почему россияне сами боятся своей ракеты Х-22: в чем главная угроза этой ракеты

Рубрики
Кравцев Сергей
Во время массированного обстрела Украины 26 февраля армия РФ применила ракеты Х-22. Однако воздушные цели исчезли с радаров еще над территорией страны-агрессора. Почему россияне сами боятся своей ракеты Х-22? В чем их опасность? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Ракеты Х-22. Фото: из открытых источников
Офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил в эфире "24 Канала", что россияне до сих пор имеют запасы старых ракет Х-22, у которых исчерпывается ресурс, поэтому они их запускают для истощения украинских средств сбивания сложных целей.
По его словам, уникальность ракеты Х-22 заключается в том, что ее нужно перехватывать ракетами-перехватчиками PAC-3 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые способны также перехватывать баллистические ракеты.
Эксперт добавляет, что цель запуска ракет Х-22 похожа на запуск противокорабельных ракет "Циркон".
Он отметил, что наблюдается критическая проблема с производством ракет PAC-3. "Мы видим критические остатки этих ракет в Европе. Поэтому враг пытается истощить этот ресурс за счет использования большего количества баллистических ракет", — подчеркнул Храпчинский.
В этой связи он сообщил, что если в конце прошлого года в среднем за месяц использовалось только 30% от общего объема ракет PAC-3 для перехвата сложных целей во время массированных обстрелов баллистикой, то сейчас можно говорить о 61-65%.
Как отметил эксперт, даже, если ракета Х-22 не долетела до цели и где-то упала в поле – от этого тоже есть экологические последствия для Украины. Враг тоже на это рассчитывает.
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман заявил в эфире Radio NV, что российская ракета Х-22 имеет очень токсичное топливо, которое несет смертельную угрозу.
При этом эксперт уточнил, что это "очень старая ракета".
Он добавил, что эта ракета изготавливалась как противокорабельная, как "убийца авианосцев".
