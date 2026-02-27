Почему россияне сами боятся своей ракеты Х-22: в чем главная угроза этой ракеты

Во время массированного обстрела Украины 26 февраля армия РФ применила ракеты Х-22. Однако воздушные цели исчезли с радаров еще над территорией страны-агрессора. Почему россияне сами боятся своей ракеты Х-22? В чем их опасность? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Ракеты Х-22. Фото: из открытых источников

Это прямой намек на то, чтобы мы быстрее искали решение по противодействию именно таким ракетам

Офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил в эфире "24 Канала", что россияне до сих пор имеют запасы старых ракет Х-22, у которых исчерпывается ресурс, поэтому они их запускают для истощения украинских средств сбивания сложных целей.

По его словам, уникальность ракеты Х-22 заключается в том, что ее нужно перехватывать ракетами-перехватчиками PAC-3 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые способны также перехватывать баллистические ракеты.

Эксперт добавляет, что цель запуска ракет Х-22 похожа на запуск противокорабельных ракет "Циркон".

"Враг пытается увеличить критически сложные средства воздушного нападения для того, чтобы истощать возможности "Петриотов" с применением ракет PAC-3", — подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что наблюдается критическая проблема с производством ракет PAC-3. "Мы видим критические остатки этих ракет в Европе. Поэтому враг пытается истощить этот ресурс за счет использования большего количества баллистических ракет", — подчеркнул Храпчинский.

В этой связи он сообщил, что если в конце прошлого года в среднем за месяц использовалось только 30% от общего объема ракет PAC-3 для перехвата сложных целей во время массированных обстрелов баллистикой, то сейчас можно говорить о 61-65%.

"Поэтому это прямой намек на то, чтобы мы быстрее искали решение по противодействию именно таким ракетам, именно сложным целям, и здесь нужно говорить о возможном сотрудничестве с Европой по улучшению франко-итальянских систем SAMP/T, которые могут перехватывать, но их нужно существенно дорабатывать для того, чтобы можно было использовать те же ракеты Aster 30 Block 1", – отметил Храпчинский.

Как отметил эксперт, даже, если ракета Х-22 не долетела до цели и где-то упала в поле – от этого тоже есть экологические последствия для Украины. Враг тоже на это рассчитывает.

Эта ракета очень мощная, там почти тонна взрывчатки

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман заявил в эфире Radio NV, что российская ракета Х-22 имеет очень токсичное топливо, которое несет смертельную угрозу.

При этом эксперт уточнил, что это "очень старая ракета".

"Она мощная, там почти тонна взрывчатки. Но ее не любят непосредственно в России, потому что там очень токсичное ракетное топливо. Там противогазы, изолирующие костюмы, когда заправляют ракеты. Если пролилось немного жидкости, когда заправляют ракету, и кто-то был незащищен, то сразу человек погибнет", — сказал Гетман.

Он добавил, что эта ракета изготавливалась как противокорабельная, как "убийца авианосцев".

"Россияне любят такие пафосные фразы. Она тяжелая, она не очень дальнобойная. Но нам было трудно ее перехватывать, потому что она скоростная. Но сейчас и Х-22 мы сбиваем так же, как и "Калибры", "Цирконы", — все, что летит", — подчеркнул эксперт.

