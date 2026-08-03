Чому Росія змушена шукати підтримки у Північної Кореї: чи справді ресурси ворога вичерпуються

Розпочався останній місяць літа, який багато хто пов’язує з піком російського наступу в Україні. Чи справді ресурси ворога вичерпуються? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Путін бреше про успіхи своєї армії внутрішній аудиторії

Військово‑політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, втрати російської армії на фронті продовжують зростати та досягають рекордних значень. При цьому масштабного просування чи стратегічних успіхів противника на полі бою не спостерігається. У липні втрати РФ становили 42 860 осіб, що є максимальним місячним показником від початку року.

За словами експерта, російська сторона визнає, що в умовах сучасної війни, де українські сили ефективно використовують “кілл‑зони”, атаки із застосуванням бронетехніки та живої сили стають самогубними, що наочно демонструє їхній провал.

“Самі окупанти визнають втрату понад 20 одиниць бронетехніки – танків, БМП і БТР. І найголовніше – втрату кількох десятків російських військовослужбовців. Це колосальні втрати, якщо врахувати те, що Сили оборони України знищили штурмові колони буквально протягом кількох годин. Таким чином, попри всі спроби окупантів прорвати оборону Сил оборони України на Добропільському та Покровському напрямках, успіхів у них немає”, — заявив спікер.

Він наголосив, що російський диктатор Путін бреше про успіхи своєї армії внутрішній аудиторії, використовуючи тактику інформаційного вакууму.

"Йому потрібно виправдати той факт, що за 5 років широкомасштабного вторгнення російська армія, попри чисельну перевагу, перевагу у вогневому ураженні та бронетехніці, не змогла досягти успіхів тактичного рівня, не кажучи вже про стратегічні. Уже ні про яку “денацифікацію” та “демілітаризацію” не йдеться. Війна вдарила бумерангом по самій РФ – знищено до 40% НПЗ. Ба більше, провалилася тактика “буферних зон”. Російський диктатор продовжує нахабно брехати російському народу про нібито успіхи своєї армії. Реальність же свідчить про те, що і Куп’янськ, і Слов’янськ, і Лиман, і Костянтинівка перебувають під контролем Сил оборони України", — резюмував Снєгирьов.

В Росії власні ресурси вичерпуються

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Олександр Леонов зазначив, Росія стикається з виснаженням власних ресурсів і намагається компенсувати нестачу озброєння завдяки союзникам, зокрема Північній Кореї. Допомога Пхеньяна дозволяє Москві підтримувати темпи атак по Україні.

"Чому зараз так акцентовано увагу? Тому що в Росії власні ресурси вичерпуються. Тому й звертаємо увагу на те, як Північна Корея тут може підсобити та допомогти", — зазначив Леонов.

Експерт наголосив, що можливості Росії отримувати необхідні компоненти та озброєння від інших партнерів також скорочуються.

"Згадаймо ситуацію з Іраном, коли удари по іранському військово-промисловому комплексу, по іранських заводах вплинули на можливість Росії виробляти ті ж “Шахеди” для завдання ударів по Україні. З цього погляду можливості отримання відповідних запчастин, готового обладнання чи озброєння з Ірану фактично зменшилися", — додав виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента”.

За його словами, Україна також завдає ударів по військовій інфраструктурі, яку Росія використовує для постачання озброєння та поповнення запасів, зокрема в Каспійському регіоні. Це змушує Москву шукати нові джерела для продовження війни.

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