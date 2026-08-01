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Рекордні втрати Росії: Генштаб назвав найкривавіший місяць окупантів у 2026 році

Липень став справжньою катастрофою для армії РФ - лише за місяць росіяни втратили майже 43 тисячі військових

1 серпня 2026, 17:08
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Кравцев Сергей

Липень 2026 року став найважчим місяцем для російської армії від початку року. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, саме впродовж цього місяця окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі – 42 860 військовослужбовців.

Рекордні втрати Росії: Генштаб назвав найкривавіший місяць окупантів у 2026 році

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Українські військові зазначають, що це найвищий місячний показник втрат противника з початку 2026 року. Для порівняння, у січні Росія втратила 31 710 військових, у лютому – 26 090, у березні – 31 960, у квітні – 32 980, у травні – 33 760, а в червні – 39 290 осіб. Уже в липні цей показник зріс ще більш ніж на три тисячі.

Таким чином, за перші сім місяців поточного року загальні втрати особового складу російських військ, за оцінкою Генштабу, сягнули 238 650 осіб.

Зростання втрат відбувається на тлі безперервних штурмових дій окупантів одразу на кількох напрямках фронту. Російське командування продовжує активно використовувати тактику масованих атак, намагаючись досягти просування за рахунок чисельної переваги, що призводить до значних людських втрат.

Водночас українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по місцях зосередження особового складу, командних пунктах, складах боєприпасів і логістичних маршрутах противника. Саме це, поряд із інтенсивними бойовими діями, експерти називають однією з причин різкого збільшення втрат окупаційної армії.

Оприлюднена статистика свідчить, що липень став для Кремля одним із найкривавіших періодів війни у 2026 році, а темпи втрат особового складу залишаються стабільно високими.

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Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dwXmt38gh5FJvZMb2uYPiix35kEEoLaJGjgZpgXprGWMr9sKVpggxAfyZD3vnYVUl
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