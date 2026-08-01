Рекордные потери России: Генштаб назвал самый кровавый месяц окупантов в 2026 году

Июль 2026 стал самым тяжелым месяцем для российской армии с начала года. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, именно в течение этого месяца оккупационные войска понесли наибольшие потери в живой силе – 42 860 военнослужащих.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Украинские военные отмечают, что это самый высокий месячный показатель потерь противника с начала 2026 года. Для сравнения, в январе Россия потеряла 31 710 военных, в феврале – 26 090, в марте – 31 960, в апреле – 32 980, в мае – 33 760, а в июне – 39 290 человек. Уже в июле этот показатель вырос еще более чем на три тысячи.

Таким образом, за первые семь месяцев текущего года общие потери личного состава российских войск, по оценке Генштаба, составили 238 650 человек.

Рост потерь происходит на фоне непрерывных штурмовых действий окупантов сразу на нескольких направлениях фронта. Российское командование продолжает активно использовать тактику массированных атак, пытаясь достичь продвижения за счет численного превосходства, что приводит к значительным человеческим потерям.

В то же время украинские Силы обороны продолжают наносить удары по местам сосредоточения личного состава, командным пунктам, составам боеприпасов и логистическим маршрутам противника. Именно это наряду с интенсивными боевыми действиями эксперты называют одной из причин резкого увеличения потерь оккупационной армии.

Обнародованная статистика свидетельствует, что июль стал для Кремля одним из кровавых периодов войны в 2026 году, а темпы потерь личного состава остаются стабильно высокими.

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