Начался последний месяц лета, многие связывающие с пиком российского наступления в Украине. Действительно ли ресурсы врага иссякают? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Путин лжет об успехах своей армии внутренней аудитории

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что потери российской армии на фронте продолжают расти и достигают рекордных значений. При этом масштабного продвижения или стратегических успехов противника в поле боя не наблюдается. В июле потери РФ составили 42 860 человек, что является максимальным месячным показателем с начала года.

По словам эксперта, российская сторона признает, что в условиях современной войны, где украинские силы эффективно используют "килл-зоны", атаки с применением бронетехники и живой силы становятся самоубийственными, что наглядно демонстрирует их провал.

"Сами оккупанты признают потерю более 20 единиц бронетехники — танков, БМП и БТР. И самое главное — потерю нескольких десятков российских военнослужащих. Это колоссальные потери, если учесть то, что Силы обороны Украины уничтожили штурмовые колонны буквально в течение нескольких часов. Таким образом, несмотря на то, что Украину пришлось бороться с оборонительными силами". Добропольское и Покровское направления, успехов у них нет”, — заявил спикер.

Он подчеркнул, что российский диктатор Путин лжет об успехах своей армии внутренней аудитории, используя тактику информационного вакуума.

"Ему нужно оправдать тот факт, что за 5 лет широкомасштабного вторжения российская армия, несмотря на численное преимущество, преимущество в огневом поражении и бронетехнике, не смогла добиться успехов тактического уровня, не говоря уже о стратегических. Уже ни о какой "денацификации" и "демилитаризации" речь не идет. Война ударила бумерангом по самой РФ – уничтожено до 40% НПЗ. Более того, провалилась тактика "буферных зон". Российский диктатор продолжает нагло лгать русскому народу о якобы успехах своей армии. Реальность же свидетельствует о том, что и Купянск, и Славянск, и Лиман, и Константиновка находятся под контролем сил обороны Украины", — резюмировал Снегирев.

В России собственные ресурсы иссякают

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что Россия сталкивается с истощением собственных ресурсов и пытается компенсировать недостаток вооружения благодаря союзникам, в частности Северной Корее. Помощь Пхеньяна позволяет Москве поддерживать темпы атак по Украине.

"Почему сейчас так акцентировано внимание? Потому что у России собственные ресурсы иссякают. Поэтому и обращаем внимание на то, как Северная Корея здесь может помочь и помочь", — отметил Леонов.

Эксперт подчеркнул, что возможности России получать необходимые компоненты и вооружение от других партнеров тоже сокращаются.

"Вспомним ситуацию с Ираном, когда удары по иранскому военно-промышленному комплексу, по иранским заводам повлияли на возможность России производить те же "Шахеды" для нанесения ударов по Украине. С этой точки зрения, возможности получения соответствующих запчастей, готового оборудования или вооружения из Ирана фактически уменьшились", — добавил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

По его словам, Украина также наносит удары по военной инфраструктуре, которую Россия использует для поставки вооружения и пополнения запасов, в частности в Каспийском регионе. Это заставляет Москву искать новые источники для продолжения войны.

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