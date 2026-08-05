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Чому Росія посилює атаки: експерт вказав на слабке місце української влади

Політолог Ігор Рейтерович заявив, що влада має більше говорити про кроки із посилення ППО, а не лише констатувати проблему

5 серпня 2026, 19:53
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Кречмаровская Наталия

Після нових масованих атак на Київ питання захисту від балістичних ракет знову стало одним із ключових. 

Чому Росія посилює атаки: експерт вказав на слабке місце української влади

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що проблема полягає не лише у дефіциті ракет, а й у слабкій комунікації влади. На його думку, українська влада має не лише говорити про нестачу ракет для протиповітряної оборони, а й пояснювати, які конкретні кроки робляться для посилення захисту країни.

За словами експерта, президент неодноразово наголошував, що союзники мають необхідні ракети, однак далеко не всі готові передавати їх Україні. Частина партнерів не хоче повністю виснажувати власні запаси, і це, визнає експерт, є об'єктивною причиною. Водночас він вважає, що суспільство майже не бачить інформації про те, як просуваються переговори щодо отримання нових систем і ракет.

"Треба просто розказувати, що робиться для того, щоб виправити цю ситуацію. Тому що банальна констатація, вона надзвичайно сильно дратує", — заявив Ігор Рейтерович.

На думку Рейтеровича, коли влада майже не говорить про те, що робить для посилення захисту неба, цим може скористатися росія. У кремлі можуть вирішити, що із західною військовою допомогою виникли труднощі, а отже настав слушний момент для нових масованих ударів балістикою.

Політолог вважає, що Україні потрібно не покладатися лише на США, а шукати й інших партнерів, які можуть допомогти із засобами ППО. Водночас, за його словами, важливо й надалі бити по російських логістичних центрах і підприємствах, де виробляють ракети. Він також нагадав, що Україна очікує на появу власних далекобійних ракет, які дозволять завдавати ударів по таких об'єктах безпосередньо на території росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про антибалістику для України.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NRNXGMUqsAc&t=757s
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