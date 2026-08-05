Почему Россия усиливает атаки: эксперт указал на слабое место украинской власти

После новых массированных атак на Киев вопрос защиты от баллистических ракет снова стал одним из ключевых.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог Игорь Рейтерович считает, что проблема заключается не только в дефиците ракет, но и слабой коммуникации власти. По его мнению, украинские власти должны не только говорить о нехватке ракет для противовоздушной обороны, но и объяснять, какие конкретные шаги предпринимаются для усиления защиты страны.

По словам эксперта, президент неоднократно подчеркивал, что у союзников необходимы ракеты, однако далеко не все готовы передавать их Украине. Часть партнеров не хочет полностью истощать свои запасы, и это, признает эксперт, является объективной причиной. В то же время, он считает, что общество почти не видит информации о том, как продвигаются переговоры по получению новых систем и ракет.

"Надо просто рассказывать, что делается для того, чтобы исправить эту ситуацию. Потому что банальная констатация, она очень сильно раздражает", — заявил Игорь Рейтерович.

По мнению Рейтеровича, когда власти почти не говорят о том, что предпринимают для усиления защиты неба, этим может воспользоваться россия. В кремле могут решить, что с западной военной помощью возникли трудности, а значит, наступил подходящий момент для новых массированных ударов баллистики.

Политолог считает, что Украине нужно не полагаться только на США, а находить и других партнеров, которые могут помочь со средствами ПВО. В то же время, по его словам, важно и дальше бить по российским логистическим центрам и предприятиям, где производят ракеты. Он также напомнил, что Украина ожидает появления собственных дальнобойных ракет, которые позволят наносить удары по таким объектам непосредственно на территории России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил об антибаллистике для Украины.