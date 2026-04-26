Чому Росія посилила атаки по Україні: Зеленський назвав одну причину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зростання інтенсивності російських повітряних атак може бути прямою реакцією Кремля на розблокування масштабної міжнародної допомоги Києву. Йдеться про фінансову підтримку обсягом 90 млрд євро, яка має зміцнити стійкість України у війні.

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду прокоментував останні удари РФ, зокрема атаку по Дніпру. За його словами, Москва побачила, що Україна не залишилася наодинці й отримує нові ресурси для продовження боротьби.

"Зараз нам розблокували гроші. Це реакція, на мій погляд — це реакція номер 1. Вони розуміють, що Україна не наодинці. І фінансово ми ще зможемо боротися. Зараз ми явно трохи втратили щодо часу та обʼємів виробництва нашого вітчизняного продукту через те, що хотіли грошей більше вкладати. Але ми зараз наздоженемо", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, масовані удари є частиною ширшої кампанії Росії, яку вона розпочала ще взимку. Оскільки Кремль не має значних успіхів на фронті, він намагається тиснути на цивільну інфраструктуру та тилові регіони.

Як зауважив Зеленський, росіяни атакують не лише енергетичні об’єкти, а й водопостачання, мости, залізницю та логістичні вузли. На його думку, у логіці Кремля це має ускладнити функціонування держави та підірвати внутрішню стійкість країни. Крім того, Росія прагне демонструвати власному населенню та зовнішній аудиторії, що нібито зберігає ініціативу та здатна диктувати умови.

