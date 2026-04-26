logo

BTC/USD

77823

ETH/USD

2328.84

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Почему Россия усилила атаки по Украине: Зеленский назвал одну причину
НОВОСТИ

Почему Россия усилила атаки по Украине: Зеленский назвал одну причину

Россия нарастила удары по Украине после разблокирования 90 млрд. евро помощи.

26 апреля 2026, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост интенсивности российских воздушных атак может являться прямой реакцией Кремля на разблокирование масштабной международной помощи Киеву. Речь идет о финансовой поддержке в 90 млрд евро, которая должна укрепить устойчивость Украины в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду прокомментировал последние удары РФ, в том числе атаку по Днепру. По его словам, Москва увидела, что Украина не осталась в одиночестве и получает новые ресурсы для продолжения борьбы.

"Сейчас нам разблокировали деньги. Это реакция, на мой взгляд — это реакция номер 1. Они понимают, что Украина не наедине. И финансово мы еще сможем бороться. Сейчас мы явно немного потеряли время и объемы производства нашего отечественного продукта из-за того, что хотели денег больше вкладывать. Но мы сейчас догоним", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, массированные удары являются частью более широкой кампании России, которую она начала еще зимой. Поскольку Кремль не имеет значительных успехов на фронте, он пытается оказывать давление на гражданскую инфраструктуру и тыловые регионы.

Как заметил Зеленский, россияне атакуют не только энергетические объекты, но и водоснабжение, мосты, железную дорогу и логистические узлы. По его мнению, в логике Кремля это должно усложнить функционирование государства и подорвать внутреннюю устойчивость страны. Кроме того, Россия стремится демонстрировать собственному населению и внешней аудитории, что она якобы сохраняет инициативу и способна диктовать условия.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости