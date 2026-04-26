Почему Россия усилила атаки по Украине: Зеленский назвал одну причину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост интенсивности российских воздушных атак может являться прямой реакцией Кремля на разблокирование масштабной международной помощи Киеву. Речь идет о финансовой поддержке в 90 млрд евро, которая должна укрепить устойчивость Украины в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду прокомментировал последние удары РФ, в том числе атаку по Днепру. По его словам, Москва увидела, что Украина не осталась в одиночестве и получает новые ресурсы для продолжения борьбы.

"Сейчас нам разблокировали деньги. Это реакция, на мой взгляд — это реакция номер 1. Они понимают, что Украина не наедине. И финансово мы еще сможем бороться. Сейчас мы явно немного потеряли время и объемы производства нашего отечественного продукта из-за того, что хотели денег больше вкладывать. Но мы сейчас догоним", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, массированные удары являются частью более широкой кампании России, которую она начала еще зимой. Поскольку Кремль не имеет значительных успехов на фронте, он пытается оказывать давление на гражданскую инфраструктуру и тыловые регионы.

Как заметил Зеленский, россияне атакуют не только энергетические объекты, но и водоснабжение, мосты, железную дорогу и логистические узлы. По его мнению, в логике Кремля это должно усложнить функционирование государства и подорвать внутреннюю устойчивость страны. Кроме того, Россия стремится демонстрировать собственному населению и внешней аудитории, что она якобы сохраняет инициативу и способна диктовать условия.

