Чому РФ вдається просуватися Дніпропетровщиною: яка мета ворога

Кравцев Сергей
Моніторинговий аналітичний проект DeepState поінформував, що російська армія окупувала села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізької області. Чим пояснюються успіхи РФ на Дніпропетровщині? Яка мета окупантів наступу на цю область? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Дніпропетровська область. Фото: з відкритих джерел
Військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Суспільного" розповів, що російські окупанти намагаються просуватися вперед на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.
За словами експерта, на Донецькому відрізку ворог уже зайшов на територію Дніпропетровської області. І намагається просуватися такими перебігами, інфільтрацією. Із цим вкрай важко боротися ЗСУ.
Військовий оглядач пояснив, що для стримування ворога на цьому напрямі Силам оборони України не вистачає піхоти. Це дозволяє РФ просуватися цьому напрямі.
Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ та колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти наступають у Дніпропетровській області для взяття в оперативне півоточення підрозділів ЗСУ в районі Орєхово та Гуляйполя.
За словами Селезньова, для Росії головною метою на Дніпропетровщині є створення так званої буферної зони для територій, внесеним Кремлем у свою конституцію.
