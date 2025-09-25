logo_ukra

Чому РФ вдається просуватися Дніпропетровщиною: яка мета ворога
Чому РФ вдається просуватися Дніпропетровщиною: яка мета ворога

Росіяни намагаються просочуватися між позиціями Сил оборони

25 вересня 2025, 09:00
Автор:
Кравцев Сергей

Моніторинговий аналітичний проект DeepState поінформував, що російська армія окупувала села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізької області. Чим пояснюються успіхи РФ на Дніпропетровщині? Яка мета окупантів наступу на цю область? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Чому РФ вдається просуватися Дніпропетровщиною: яка мета ворога

Дніпропетровська область. Фото: з відкритих джерел

Ворог уже зайшов на територію Дніпропетровської області

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Суспільного" розповів, що російські окупанти намагаються просуватися вперед на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

За словами експерта, на Донецькому відрізку ворог уже зайшов на територію Дніпропетровської області. І намагається просуватися такими перебігами, інфільтрацією. Із цим вкрай важко боротися ЗСУ.

Військовий оглядач пояснив, що для стримування ворога на цьому напрямі Силам оборони України не вистачає піхоти. Це дозволяє РФ просуватися цьому напрямі.

"Десь вдається перебити ці їхні просочування, а подекуди не вдається. Тому утворюються такі метастази, кишені. Які потім дуже важко захищати. І ці протікання — вони потім зливаються. І ворог таким чином захоплює територію. Повільно, з великими втратами. Але ці втрати вони поки що готові платити", — додав.

Ворог постійно намагається атакувати наші рубежі та позиції

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ та колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти наступають у Дніпропетровській області для взяття в оперативне півоточення підрозділів ЗСУ в районі Орєхово та Гуляйполя.

"Думаю, що не просто так відбулися відповідні кадрові рішення з боку генерала Сирського щодо комкорів 17-го і 20-го армійських корпусів. Один з тих корпусів займався ділянкою фронту в районі Степногорська. Це південніше Запоріжжя. організувати ведення, зокрема, оборонних дій", – наголосив експерт.

За словами Селезньова, для Росії головною метою на Дніпропетровщині є створення так званої буферної зони для територій, внесеним Кремлем у свою конституцію.

"Ворог постійно намагається атакувати наші рубежі та позиції. Знову бої, запеклі бої відбуваються в районі Дачного. Це населений пункт на захід від Покровська в районі населеного пункту Новоекономічне та Родинська ворог так само постійно атакує", — зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — найгіршому сценарію війни в Україні дано пуск: про що йдеться.




