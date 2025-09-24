Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как только Дональд Трамп активно включился с попытками прекращения войны, стало ясно, что самый плохой для Украины вариант – это, когда США, как единственная равноспособная к Евразии сила, потому что это она против нас, а не только россия, выйдут из переговорного мирного процесса. В этом случае война затянется до бесконечности. Все указывает на то, что самому худшему сценарию дан пуск. И война переходит в разряд неразрешимых. Такое мнение высказал телеведущий, журналист и блоггер Остап Дроздов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, Европа свой интерес уже не раз четко артикулировала: ей выгодна задержка войны на третьей территории, включая сбивание над ней "шахедов" курсом на Европу.
Остап Дрозов отмечает, что интерес власти тоже понятен и без объяснений: безлимитная полнота власти, не обремененная ни терминами, ни инструментарием.
Читайте на портале "Комментарии" — глава Белого дома Дональд Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, свидетельствующих, что он на самом деле "мывает руки" от войны в Украине. Об этом пишет The Telegtaph.
Издание отмечает, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп совершил "впечатляющий разворот". А именно, в последних словах о поддержке Украины США уже не фигурируют.