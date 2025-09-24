Худшему сценарию войны в Украине дан пуск: о чем идет речь

Как только Дональд Трамп активно включился с попытками прекращения войны, стало ясно, что самый плохой для Украины вариант – это, когда США, как единственная равноспособная к Евразии сила, потому что это она против нас, а не только россия, выйдут из переговорного мирного процесса. В этом случае война затянется до бесконечности. Все указывает на то, что самому худшему сценарию дан пуск. И война переходит в разряд неразрешимых. Такое мнение высказал телеведущий, журналист и блоггер Остап Дроздов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Раз война становится константой, то каждый мировой игрок вырвет из нее свою выгоду. Америка на старте была в выигрышном положении, независимо от успеха или неуспеха мирной затеи Трампа. Если бы война погасла, то Нобелевская Премия и пожизненные лавры миротворца. Ну, а если нет, и война раскочегарится в направлении бесконечности – то Америка будет продавать все оружие. А все, что Америка будет давать с барского плеча – будет засчитываться и индексироваться как ее вклад в редкоземельное Соглашение. Двойное бинго", – отметил журналист.

По его словам, Европа свой интерес уже не раз четко артикулировала: ей выгодна задержка войны на третьей территории, включая сбивание над ней "шахедов" курсом на Европу.

Остап Дрозов отмечает, что интерес власти тоже понятен и без объяснений: безлимитная полнота власти, не обремененная ни терминами, ни инструментарием.

глава Белого дома Дональд Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, свидетельствующих, что он на самом деле "мывает руки" от войны в Украине. Об этом пишет The Telegtaph.

Издание отмечает, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп совершил "впечатляющий разворот". А именно, в последних словах о поддержке Украины США уже не фигурируют.

"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна воевать и отвоевать всю свою территорию в начальных пределах", — вспоминает издание американского лидера на платформе Truth Social.



