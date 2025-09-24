Найгіршому сценарію війни в Україні дано пуск: про що йдеться

Тільки-но Дональд Трамп активно включився зі спробами припиненням війни, стало зрозуміло, що найгірший для України варіант – це, коли США, як єдина рівноспроможна щодо Євразії сила, бо це вона проти нас, а не лише росія, вийдуть з переговорного мирного процесу. У такому разі війна затягнеться до безкінечності. Все вказує на те, що найгіршому сценарію дано пуск. І війна переходить у розряд нерозрішувальних. Таку думку висловив телеведучий, журналіст і блогер Остап Дроздов.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Раз війна стає константою, то кожен світовий гравець урве з неї свою вигоду. Америка на старті була у виграшному становищі, незалежно від успіху чи неуспіху мирної затії Трампа. Якщо війна би згасла, то Нобелівська Премія й довічні лаври миротворця. Ну, а як ні, й війна розкочегариться в напрямку нескінченності – то Америка буде продавати всю зброю. А все, що Америка даватиме з барського плеча – буде зараховуватися й індексуватися як її внесок у Рідкісноземельну Угоду. Подвійне бінго", – зазначив журналіст.

За його словами, Європа свій інтерес уже не раз чітко артикулювала: їй вигідна затримка війни на третій території, включно зі збиванням над нею "шахедів" курсом на Європу.

Остап Дрозов зазначає, інтерес влади теж зрозумілий і без пояснень: безлімітна повнота влади, не обтяжена ні термінами, ні інструментарієм.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава Білого дому Дональд Трамп під час виступів у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він насправді "миває руки" від війни в Україні. Про це пише The Telegtaph.

Видання зазначає, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "вражаючий розворот". А саме, в останніх словах про підтримку України США вже не фігурують.

"Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна воювати та відвоювати всю свою територію в початкових межах", — згадує видання пост американського лідера на платформі Truth Social.



