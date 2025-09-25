Почему РФ удается продвигаться на Днепропетровщине: какая цель врага

Рубрики
Мониторинговый аналитический проект DeepState проинформировал, что российская армия оккупировала села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области. Чем объясняются успехи РФ на Днепропетровщине? Какая цель у оккупантов наступления на эту область? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Днепропетровская область. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспильного" рассказал, что российские оккупанты пытаются продвигаться вперед на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
По словам эксперта, на Донецком отрезке враг уже зашел на территорию Днепропетровской области. И пытается продвигаться такими протеканиями, инфильтрацией. С этим крайне трудно бороться ВСУ.
Военный обозреватель пояснил, что для сдерживания врага на этом направлении Силам обороны Украины не хватает пехоты. Это позволяет РФ продвигаться на этом направлении.
Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты наступают в Днепропетровской области для взятия в оперативное полуокружение подразделений ВСУ в районе Орехово и Гуляйполя.
По словам Селезнева, для рф главной целью в Днепропетровской области является создание так называемой буферной зоны для территорий, внесенным Кремлем в свою конституцию.
