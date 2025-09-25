logo

BTC/USD

111743

ETH/USD

4028.44

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему РФ удается продвигаться на Днепропетровщине: какая цель врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему РФ удается продвигаться на Днепропетровщине: какая цель врага

Россияне пытаются просачиваться между позициями Сил обороны

25 сентября 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мониторинговый аналитический проект DeepState проинформировал, что российская армия оккупировала села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области. Чем объясняются успехи РФ на Днепропетровщине? Какая цель у оккупантов наступления на эту область? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Почему РФ удается продвигаться на Днепропетровщине: какая цель врага

Днепропетровская область. Фото: из открытых источников

Враг уже зашел на территорию Днепропетровской области

Военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспильного" рассказал, что российские оккупанты пытаются продвигаться вперед на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

По словам эксперта, на Донецком отрезке враг уже зашел на территорию Днепропетровской области. И пытается продвигаться такими протеканиями, инфильтрацией. С этим крайне трудно бороться ВСУ.

Военный обозреватель пояснил, что для сдерживания врага на этом направлении Силам обороны Украины не хватает пехоты. Это позволяет РФ продвигаться на этом направлении. 

"Кое-где удается перебить эти их просачивания, а кое-где не удается. Поэтому образуются такие метастазы, карманы. Которые потом очень трудно защищать. И эти протечки — они потом сливаются. И враг таким образом захватывает территорию. Медленно, с большими потерями. Но эти потери они пока готовы платить", — добавил Попович.

Враг постоянно пытается атаковать наши рубежи и позиции

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты наступают в Днепропетровской области для взятия в оперативное полуокружение подразделений ВСУ в районе Орехово и Гуляйполя.

"Думаю, что не просто так состоялись соответствующие кадровые решения со стороны генерала Сырского по комкорам 17-го и 20-го армейских корпусов. Один из тех корпусов занимался участком фронта в районе Степногорска. Это южнее Запорожья. Второй как раз действовал на Новопавловском направлении на границе с Днепропетровской областью... Не все военно-должностные лица способны должным образом организовать ведение, в частности, оборонительных действий", – отметил эксперт.

По словам Селезнева, для рф главной целью в Днепропетровской области является создание так называемой буферной зоны для территорий, внесенным Кремлем в свою конституцию.

"Враг постоянно пытается атаковать наши рубежи и позиции. Опять бои, ожесточенные бои происходят в районе Дачного. Это населенный пункт западнее Покровска в районе населенного пункта Новоэкономичное и Родинска враг так же постоянно атакует", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" - худшему сценарию войны в Украине дан пуск: о чем идет речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости