Чому рф так рветься до Гуляйполя: ЗСУ шокувало відповідю
Чому рф так рветься до Гуляйполя: ЗСУ шокувало відповідю

У ЗСУ пояснили, чому російська армія так наполегливо намагається захопити Гуляйполе, попри значні втрати й відсутність реального успіху

28 грудня 2025, 18:03
Російські війська надають захопленню Гуляйполя в Запорізькій області особливого значення, оскільки місто має важливе тактичне й логістичне значення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Чому рф так рветься до Гуляйполя: ЗСУ шокувало відповідю

Через Гуляйполе росіяни отримують шлях до Запоріжжя і Дніпра

За його словами, для спроб штурму Гуляйполя російське командування змушене підтягувати резерви з інших напрямків. Це свідчить про те, що окупанти розглядають місто як ключову точку для подальшого просування вглиб півдня України.

Першою причиною такої уваги є сам масштаб населеного пункту. Гуляйполе — найбільше місто в цій частині Запорізької області, контроль над яким дає ворогу опору для подальших наступальних дій.

Другою, не менш важливою причиною, є логістика. Саме з Гуляйполя проходять дороги, які ведуть на захід у напрямку Запоріжжя та на північ — у бік Дніпропетровської області. У разі захоплення міста росіяни отримали б зручні маршрути для перекидання техніки, боєприпасів і особового складу.

Водночас Волошин наголосив, що заяви російського військово-політичного керівництва про нібито взяття Гуляйполя під контроль не відповідають дійсності. Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції, а бої за місто тривають.

У ЗСУ підкреслюють, що поширення подібних заяв з боку Кремля є частиною інформаційної війни й спрямоване як на внутрішню аудиторію в РФ, так і на зовнішніх партнерів України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовослужбовець Любомир Микало поділився спогадами про 41 день оборони в повному оточенні на Сумщині на початку повномасштабної війни. Його історію опублікував телеканал Ми — Україна.



Джерело: https://youtu.be/tSXyGZLQFkg?si=sglYYqmw3qfFj7g0&t=111
