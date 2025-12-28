Чому рф так рветься до Гуляйполя: ЗСУ шокувало відповідю

Російські війська надають захопленню Гуляйполя в Запорізькій області особливого значення, оскільки місто має важливе тактичне й логістичне значення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Через Гуляйполе росіяни отримують шлях до Запоріжжя і Дніпра

За його словами, для спроб штурму Гуляйполя російське командування змушене підтягувати резерви з інших напрямків. Це свідчить про те, що окупанти розглядають місто як ключову точку для подальшого просування вглиб півдня України.

Першою причиною такої уваги є сам масштаб населеного пункту. Гуляйполе — найбільше місто в цій частині Запорізької області, контроль над яким дає ворогу опору для подальших наступальних дій.

Другою, не менш важливою причиною, є логістика. Саме з Гуляйполя проходять дороги, які ведуть на захід у напрямку Запоріжжя та на північ — у бік Дніпропетровської області. У разі захоплення міста росіяни отримали б зручні маршрути для перекидання техніки, боєприпасів і особового складу.

Водночас Волошин наголосив, що заяви російського військово-політичного керівництва про нібито взяття Гуляйполя під контроль не відповідають дійсності. Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції, а бої за місто тривають.

У ЗСУ підкреслюють, що поширення подібних заяв з боку Кремля є частиною інформаційної війни й спрямоване як на внутрішню аудиторію в РФ, так і на зовнішніх партнерів України.

