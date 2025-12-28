Почему Россия так рвется в Гуляйполе: ВСУ шокировало ответом

Российские войска придают захвату Гуляйполя в Запорожской области особое значение, поскольку город имеет важное тактическое и логистическое значение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин .

Через Гуляйполе россияне получают путь в Запорожье и Днепр

По его словам, для попыток штурма Гуляйполя российское командование вынуждено подтягивать резервы по другим направлениям. Это свидетельствует о том, что оккупанты рассматривают город как ключевую точку для дальнейшего продвижения вглубь юга Украины.

Первой причиной такого внимания является масштаб населенного пункта. Гуляйполе — самый большой город в этой части Запорожской области, контроль над которым дает врагу сопротивление дальнейшим наступательным действиям.

Второй, не менее важной причиной является логистика. Именно из Гуляйполя проходят дороги, ведущие к западу в направлении Запорожья и на север — в сторону Днепропетровской области. В случае захвата города россияне получили удобные маршруты для опрокидывания техники, боеприпасов и личного состава.

В то же время Волошин подчеркнул, что заявления российского военно-политического руководства о якобы взятии Гуляйполя под контроль не соответствуют действительности. Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции, а бои за город продолжаются.

В ВСУ подчеркивают, что распространение подобных заявлений со стороны Кремля является частью информационной войны и направлено как на внутреннюю аудиторию в РФ, так и на внешних партнеров Украины.

