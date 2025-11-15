Чому РФ шукає робочу силу в КНДР: чи справді Путін хоче засипати Україну «шахедами»

Росія модернізує "Шахеди" і намагається наростити їхнє виробництво. Чому РФ шукає робочої сили в КНДР? Чому загроза від дронів-камікадзе збільшиться у рази? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Ворог не планує знижувати обсяги виробництва "шахедів"

Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков заявив в ефірі телемарафону, що кроки Росії щодо залучення іноземців до виробництва "Шахедів" свідчать про подальше масштабування їхнього випуску.

За словами Кушнікова, подібна практика залучення громадян інших держав активно запроваджується росіянами вже сьогодні.

"На виробничих потужностях підприємства в "Алабузі" вже станом на сьогодні працює понад 10 тисяч осіб, і більша частина з них є громадянами інших країн", — наголосив Кушніков.

За його словами, збільшення кількості працівників свідчить про розширення провадження, оскільки воно не може бути зосереджено в одному місці.

"Мова може йти про розширення виробничих майданчиків у Росії, розгортання їх в іншому місці для диверсифікації та збільшення виробництва", — наголосив експерт.

Він зазначив, що на початку 2025 року йшлося про те, що росіяни планували виготовлення близько 30 тисяч БПЛА цього типу.

"І справді станом на жовтень цього року з повідомлень Повітряних сил ми бачимо, що ворог використав близько 44 тисяч дронів різного типу і левова частка з них є ударними типу "Шахед". Це може нам давати інформацію, що ворог не планує знижувати обсяги виробництва цього засобу і у 2026 році наростити масштаби випуску дронів", — наголосив він.

Росія активно накопичує "Шахеди"

Військовий експерт Олег Жданов заявив в ефірі "ТСН", що загроза від "шахедів" справді збільшується у рази. Справа в тому, що армія РФ навмисно прокладає небезпечні для цивільних маршрути, знаючи, що "Шахеди" та ракети потраплять у житлову забудову.

"Вони ж фактично до 2022 року мали доступ до нашої території, певних документів і могли отримати так звану карту штучних перешкод або скласти її самостійно. Тобто вони бачать основну висоту забудови та новобудови, які у два, а іноді втричі більше за висотою, ніж більше будинків. І „Шахед“ програмується на кружляння над житловим масивом", — зазначив експерт.

Олег Жданов нагадав, що Росія активно накопичує "Шахеди" і сьогодні, ймовірно, має достатню кількість ударних дронів для кількох масованих атак.

"Цього тижня під час атак до 150 доходило, іноді 70, 90. А ми знаємо, що приблизно 200 вони збирають, з них десь 50 на 50 обманки і ударні. Можна обчислити зразкову кількість накопичення. Тобто до кінця тижня-двох вони мають щонайменше тисячу запасу, яку можуть застосувати – головне була б можливість застосувати, це обмежено пусковими установками. Сьогодні вночі вони здійснили дві хвилі пусків. А якщо буде пускових установок більше, то може бути й більша кількість дронів”, — пояснює Олег Жданов.

