Почему РФ ищет рабочую силу в КНДР: действительно ли Путин хочет засыпать Украину «шахедами»

Россия модернизирует "Шахеды" и пытается нарастить их производство. Почему РФ ищет рабочую силу в КНДР? Почему угроза от дронов-камикадзе увеличится в разы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Враг не планирует снижать объемы производства "шахедов"

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников заявил в эфире телемарафона, что шаги России по привлечению иностранцев к производству "Шахедов" свидетельствуют о дальнейшем масштабировании их выпуска.

По словам Кушникова, подобная практика привлечения граждан других государств активно внедряется россиянами уже сегодня.

"На производственных мощностях предприятия в "Алабуге" уже по состоянию на сейчас работает более 10 тысяч человек, и большая часть из них являются гражданами других стран", — подчеркнул Кушников.

По его словам, увеличение количества работников свидетельствует о расширении производства, поскольку оно не может быть сосредоточено в одном месте.

"Речь может идти о расширении производственных площадок в России, развертывание их в другом месте для диверсификации и увеличения производства", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в начале 2025 года говорилось о том, что россияне планировали изготовление около 30 тысяч БПЛА этого типа.

"И действительно по состоянию на октябрь этого года из сообщений Воздушных сил мы видим, что враг использовал около 44 тысяч дронов различного типа и львиная доля из них являются ударными типа "Шахед". Это может нам давать информацию, что враг не планирует снижать объемы производства этого средства и в 2026 году нарастить масштабы выпуска дронов", — акцентировал Кушников.

Россия активно накапливает "Шахеды"

Военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире "ТСН", что угроза от "шахедов" действительно увеличивается в разы. Все дело в том, что армия РФ намеренно прокладывает опасные для гражданских маршруты, зная, что "Шахеды" и ракеты попадут в жилую застройку.

"Они же фактически к 2022 году имели доступ к нашей территории, к определенным документам и могли получить так называемую карту искусственных препятствий или составить ее самостоятельно. То есть они видят основную высоту застройки и новостройки, которые в два, а иногда в три раза больше по высоте, чем больше домов. И „Шахед“ программируется на кружение над жилым массивом", — отметил эксперт.

Олег Жданов напомнил, что Россия активно накапливает "Шахеды" и сегодня, вероятно, имеет достаточное количество ударных дронов для нескольких массированных атак.

"На этой неделе во время атак до 150 доходило, иногда 70, 90. А мы знаем, что примерно 200 они собирают, из них где-то 50 на 50 „обманки“ и ударные. Можно вычислить примерное количество накопления. То есть к концу недели-двух они имеют как минимум тысячу запаса, которую могут применить – главное была бы возможность применить, это ограничено пусковыми установками. Сегодня ночью они совершили две волны пусков. А если будет пусковых установок больше, то может быть и большее количество дронов”, — объясняет Олег Жданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украину ждет бесконечная война: на Западе сделали тревожное заявление.



