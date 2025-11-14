Украину ждет бесконечная война: на Западе сделали тревожное заявление

Учитывая наступление российских войск – пусть и очень медленное и с огромными потерями, мало кто надеется на близкие перспективы заключения мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Скорее, обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, ещё нескольким годам "бесконечной войны", — пишет издание.

Ссылаясь на данные отраслевых экспертов СМИ отмечает, в настоящее время в Украине насчитывается до нескольких сотен оружейных компаний самых разных размеров. Общее количество одних только беспилотников, произведённых в 2025 году, достигнет 4 миллионов, но некоторые аналитики утверждают, что это число может быть удвоено при достаточном внешнем финансировании.

В то же время, как сказала сотрудница Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери, бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как "билет в один конец на фронт", поскольку командиры не желают увольнять опытных военнослужащих даже после многих лет службы.

Как напоминает издание, до сих пор призывники и все, кто ушёл добровольцем после вторжения, подписывали бессрочные контракты, которые могли действовать до конца войны. Теперь планируется, что новые военнослужащие будут служить в основном пять лет, включая положение о том, что после увольнения солдаты не могут быть призваны обратно на военную службу как минимум год, а возможно, и дольше.

