logo_ukra

BTC/USD

97166

ETH/USD

3197.62

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Україну чекає нескінченна війна: на Заході зробили тривожну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

На Україну чекає нескінченна війна: на Заході зробили тривожну заяву

Reuters звернула увагу на факти, які свідчать про те, що Україна готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ

14 листопада 2025, 08:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Враховуючи настання російських військ – нехай і дуже повільне і з величезними втратами, мало хто сподівається на близькі перспективи укладання мирної угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

На Україну чекає нескінченна війна: на Заході зробили тривожну заяву

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян та економіку до можливо ще кількох років "нескінченної війни", — пише видання.

Посилаючись на дані галузевих експертів ЗМІ зазначає, наразі в Україні налічується до кількох сотень збройових компаній різних розмірів. Загальна кількість одних лише безпілотників, вироблених у 2025 році, досягне 4 мільйонів, але деякі аналітики стверджують, що ця кількість може бути подвоєна за достатнього зовнішнього фінансування.

У той же час, як сказала співробітниця Chatham House Ukraine Ярослава Барб'єрі, нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт", оскільки командири не бажають звільняти досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби.

Як нагадує видання, досі призовники та всі, хто пішов добровольцем після вторгнення, підписували безстрокові контракти, які могли діяти до кінця війни. Тепер планується, що нові військовослужбовці служитимуть переважно п'ять років, включаючи положення про те, що після звільнення солдати не можуть бути покликані назад на військову службу як мінімум рік, а можливо, і довше.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах. Чи можна сказати, що це і є та сама прихована мобілізація про що йшлося раніше? Чи це є черговим доказом того, що війна в Україні затягуватиметься? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-fights-money-reform-survive-forever-war-2025-11-14/
Теги:

Новини

Всі новини