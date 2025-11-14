На Україну чекає нескінченна війна: на Заході зробили тривожну заяву

Враховуючи настання російських військ – нехай і дуже повільне і з величезними втратами, мало хто сподівається на близькі перспективи укладання мирної угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян та економіку до можливо ще кількох років "нескінченної війни", — пише видання.

Посилаючись на дані галузевих експертів ЗМІ зазначає, наразі в Україні налічується до кількох сотень збройових компаній різних розмірів. Загальна кількість одних лише безпілотників, вироблених у 2025 році, досягне 4 мільйонів, але деякі аналітики стверджують, що ця кількість може бути подвоєна за достатнього зовнішнього фінансування.

У той же час, як сказала співробітниця Chatham House Ukraine Ярослава Барб'єрі, нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт", оскільки командири не бажають звільняти досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби.

Як нагадує видання, досі призовники та всі, хто пішов добровольцем після вторгнення, підписували безстрокові контракти, які могли діяти до кінця війни. Тепер планується, що нові військовослужбовці служитимуть переважно п'ять років, включаючи положення про те, що після звільнення солдати не можуть бути покликані назад на військову службу як мінімум рік, а можливо, і довше.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах. Чи можна сказати, що це і є та сама прихована мобілізація про що йшлося раніше? Чи це є черговим доказом того, що війна в Україні затягуватиметься? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



