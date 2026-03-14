Чому РФ шокована роботою ППО України цієї ночі: що показала наша оборона

У ніч проти 14 березня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку по Україні, застосувавши близько 500 засобів повітряного нападу. Незважаючи на інтенсивність удару, українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі випущені крилаті ракети. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Юрій Ігнат.

За його словами, в ході атаки противник використовував різні типи озброєння, включаючи ракети, що летять балістичною траєкторією.

Сьогодні був черговий масований удар – близько 500 засобів повітряного нападу. Серед них були ракети типу Іскандер-М або С-400, а також дві протикорабельні ракети Циркон", — розповів Ігнат.

Для відбиття удару українські сили задіяли сучасні системи ППО та авіацію. Зокрема, з балістичних цілей працювали зенітні системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

За словами представника Повітряних сил, саме завдяки цим засобам вдалося перехопити значну частину ракет, що летіли балістичною траєкторією.

Окремо Гнат відзначив унікальний результат по крилатих ракетах.

"Сьогодні ми маємо 100% збиття крилатих ракет. Таке відбувається вкрай рідко, коли вдається перехопити всі ракети типу Х-101 або Калібр", — підкреслив він.

Основну роль у цьому успіху, зі слів спікера, відіграли українські пілоти. Командування Повітряних сил особливо наголосило на роботі екіпажів F-16, які знищили значну частину ворожих ракет.

Крім того, ефективно діяли зенітники 96 Київської зенітно-ракетної бригади, а також розрахунки дронів-перехоплювачів. Ці безпілотники, за словами Ігната, вже довели свою ефективність і викликають інтерес у військових у всьому світі як новий спосіб боротьби з ударними БПЛА.

