Почему РФ в шоке от работы ПВО Украины этой ночью: что показала наша оборона
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему РФ в шоке от работы ПВО Украины этой ночью: что показала наша оборона

Крылатые ракеты были сбиты на 100%, а ключевую роль в отражении атаки сыграли истребители F-16 и системы Patriot

14 марта 2026, 11:10
Кравцев Сергей

В ночь на 14 марта Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку по Украине, применив около 500 средств воздушного нападения. Несмотря на интенсивность удара, украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все выпущенные крылатые ракеты. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, в ходе атаки противник использовал различные типы вооружения, включая ракеты, которые летят по баллистической траектории.

"Сегодня был очередной массированный удар – около 500 средств воздушного нападения. Среди них были ракеты типа “Искандер-М” или С-400, а также две противокорабельные ракеты “Циркон”", — рассказал Игнат.

Для отражения удара украинские силы задействовали современные системы ПВО и авиацию. В частности, по баллистическим целям работали зенитные системы ПВО Patriot и истребители F-16.

По словам представителя Воздушных сил, именно благодаря этим средствам удалось перехватить значительную часть ракет, летевших по баллистической траектории.

Отдельно Игнат отметил уникальный результат по крылатым ракетам.

"Сегодня мы имеем 100% сбития крылатых ракет. Такое происходит крайне редко, когда удается перехватить все ракеты типа Х-101 или “Калибр”", — подчеркнул он.

Основную роль в этом успехе, по словам спикера, сыграли украинские пилоты. Командование Воздушных сил особо отметило работу экипажей F-16, которые уничтожили значительную часть вражеских ракет.

Кроме того, эффективно действовали зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады, а также расчеты дронов-перехватчиков. Эти беспилотники, по словам Игната, уже доказали свою эффективность и вызывают интерес у военных по всему миру как новый способ борьбы с ударными БПЛА.

РФ атаковала "Цирконами", "Калибрами" и не только: сколько целей удалось сбить ПВО.




