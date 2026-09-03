Чому Путін виправдовується за зведення з фронту: що відбувається з війною в Україні

Володимир Путін, ймовірно, намагається переконати російську аудиторію у тому, що особисто контролює ситуацію на фронті та отримує об'єктивні дані про війну проти України. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви російського президента.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін заявив, що отримує інформацію про те, що відбувається на полі бою з безлічі джерел. Серед них він назвав начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, а також практично всі російські розвідувальні структури та відомства, задіяні у війні.

На підставі цього президент РФ наголосив, що його уявлення про ситуацію є "досить об'єктивним".

На думку ISW, подібна заява могла бути зроблена не випадково. У російському інформаційному просторі останнім часом посилюються скарги військових і про військових блогерів на проблеми з доповідями командуванню.

Йдеться про ситуацію, коли інформація про становище російських підрозділів на нижніх рівнях командної вертикалі нібито спотворюється, а перебільшені чи неточні відомості передаються дедалі вище – аж до керівництва країни.

На цьому фоні слова Путіна можуть виконувати одразу два завдання. По-перше, президент прагне показати російській аудиторії, що має повну картину того, що відбувається, і не залежить виключно від доповідей окремих командирів. По-друге, він намагається продемонструвати образ залученого керівника, який уважно стежить за перебігом війни.

Проте сама необхідність подібних запевнень може вказувати на існування проблеми, яку російське керівництво неспроможна повністю ігнорувати.

ISW зазначає, що визнання Путіна фактично відображає наявність ширшої дискусії всередині Росії щодо достовірності офіційних оцінок фронту. Якщо відомості дійсно проходять через кілька рівнів командування та розвідки, то питання про те, наскільки вони відповідають реальній ситуації, стає критично важливим.

На цьому тлі заяви російського президента виглядають не лише як звіт про роботу розвідки, а й як спроба переконати суспільство: Кремль нібито знає, що відбувається на полі бою та контролює ситуацію.

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