logo

BTC/USD

77772

ETH/USD

2403.46

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему Путин оправдывается за сводки с фронта: что происходит с войной в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Путин оправдывается за сводки с фронта: что происходит с войной в Украине

На фоне жалоб российских военных на приукрашенные доклады президент заявил, что получает информацию напрямую от Генштаба и спецслужб

3 сентября 2026, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Владимир Путин, вероятно, пытается убедить российскую аудиторию в том, что лично контролирует ситуацию на фронте и получает объективные данные о войне против Украины. К такому выводу приходит Институт изучения войны (ISW), анализируя последние заявления российского президента.

Почему Путин оправдывается за сводки с фронта: что происходит с войной в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин заявил, что получает информацию о происходящем на поле боя из множества источников. Среди них он назвал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, а также практически все российские разведывательные структуры и ведомства, задействованные в войне.

На основании этого президент РФ подчеркнул, что его представление о ситуации является "достаточно объективным".

По мнению ISW, подобное заявление могло быть сделано не случайно. В российском информационном пространстве в последнее время усиливаются жалобы военных и так называемых военных блогеров на проблемы с докладами командованию.

Речь идет о ситуации, когда информация о положении российских подразделений на нижних уровнях командной вертикали якобы искажается, а преувеличенные или неточные сведения передаются все выше – вплоть до руководства страны.

На этом фоне слова Путина могут выполнять сразу две задачи. Во-первых, президент стремится показать российской аудитории, что располагает полной картиной происходящего и не зависит исключительно от докладов отдельных командиров. Во-вторых, он пытается продемонстрировать образ вовлеченного руководителя, который внимательно следит за ходом войны.

Однако сама необходимость подобных заверений может указывать на существование проблемы, которую российское руководство не может полностью игнорировать.

ISW отмечает, что признание Путина фактически отражает наличие более широкой дискуссии внутри России о достоверности официальных оценок фронта. Если сведения действительно проходят через несколько уровней командования и разведки, то вопрос о том, насколько они соответствуют реальной ситуации, становится критически важным.

На этом фоне заявления российского президента выглядят не только как отчет о работе разведки, но и как попытка убедить общество: Кремль якобы знает, что происходит на поле боя, и контролирует ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — полная капитуляция или заморозка: в США ответили, есть ли шанс на прекращение войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2026/
Теги:

Новости

Все новости