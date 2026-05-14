Чому Путін ударив по Україні саме перед самітом Трампа та Сі: який сигнал передав в Пекін

Масована атака на Україну мала відбутися саме в день початку саміту Трампа і Сі. Взагалі, абсолютна більшість російських обстрілів не мають привʼязки до дат, а йдуть згідно з планом військових, а не політиків. Проте сьогоднішній, має чітке політичне забарвлення. І головна його причина – саміт в Пекіні. Таку думку висловив керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначає, саме сьогодні атака була потрібна Путіну, щоб показати: він проти будь-яких переговорів "про Росію без Росії". Вся активізація російської дипломатії останніх днів зводиться до формули "Україна не хоче переговорів і зриває переговори".

"Путін навмисно, саме напередодні цього саміту озвучив свою, явно брехливу, формулу: "війна зупиниться, якщо Україна вийде з Донбасу". Він виставляє червоні прапорці саме виходячи з того, що існує невисока, але вірогідність того, що КНР та США домовляться про розширення переговорної групи", – зазначив Вадим Денисенко.

Він уточнює, щоправда, тут є не лише зовнішній, але і внутрішній розрахунок: Володимиру Путіну потрібно погасити внутрішньоросійську турбулентність. І формула "Україна не хоче закінчення війни" обрана, як базова, для російського споживача. Її ж дуже активно транслюють і на нашу аудиторію.

"Маю повторити банальність: Путін не збирається зупиняти війну, а без розширення переговорного формату (без Китаю, ЄС, можливо Саудівської Аравії та Туреччини) нинішній формат переговорів, на жаль, має мінімальні шанси не успіх", – констатував експерт.

