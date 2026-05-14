Почему Путин ударил по Украине именно перед саммитом Трампа и Си: какой сигнал передал в Пекин

Кравцев Сергей
Массированная атака на Украину должна произойти именно в день начала саммита Трампа и Си. Вообще, большинство российских обстрелов не имеют привязки к датам, а идут согласно плану военных, а не политиков. Однако сегодняшний имеет четкую политическую окраску. И главная его причина – саммит в Пекине. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Владимир Путин.
Политолог отмечает, что именно сегодня атака была нужна Путину, чтобы показать: он против любых переговоров "о России без России". Вся активизация российской дипломатии последних дней сводится к формуле "Украина не хочет переговоров и срывает переговоры".
Он уточняет, правда, здесь не только внешний, но и внутренний расчет: Владимиру Путину нужно погасить внутрироссийскую турбулентность. И формула "Украина не хочет окончания войны" выбрана как базовая для российского потребителя. Ее очень активно транслируют и на нашу аудиторию.
