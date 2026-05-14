Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном: перші подробиці

Президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні, де в нього пройшла зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN".

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Лідер Китаю привітав президента США рукостисканням, після чого Трамп тиснув руки та привітав китайську та американську делегації.

Трампа безпосередньо супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, включаючи держсекретаря США Марко Рубіо, голову Пентагону Піта Хегсета, торгового представника Джеймісона Грір та голову Мінфіну США Скотта Бессента.

Крім представників адміністрації Трампа, на заході також присутня делегація генеральних директорів компаній, включаючи Дженсена Хуанга (Nvidia) і Тіма Кука (Apple).

Після потисків рук стартувала церемонія привітання. Трамп і Сі Цзіньпін пройшлися червоною доріжкою, тоді як солдати у формі шикувалися під звуки урочистої музики.

Група дітей також стояла поруч із червоною килимовою доріжкою, вітаючи один одного, стрибаючи та розмахуючи китайськими та американськими прапорами та букетами квітів.

Як уточнили журналісти CNN, попереду у двох лідерів насичений день, що включає двосторонню зустріч, після якої відбудеться культурний візит до Храму Неба та державного бенкету.

Зустріч лідерів відбудеться безпосередньо у Великій залі народних зборів. Ця будівля є важливою пам'яткою і часто використовується для проведення політичних заходів, таких як щорічне засідання законодавчого органу та найвищого консультативного органу.

Сьогодні на зустрічі Трамп та Сі Цзіньпін обговорять складні та досить спірні питання, у тому числі технології, торгівлю та Іран.

На даний момент Трамп та Сі Цзіньпін уже увійшли до Великої зали, де в них має відбутися зустріч.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готує новий удар по НАТО: що тепер чекає на Європу.



