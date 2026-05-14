Трамп встретился с Си Цзиньпином: первые подробности
Трамп встретился с Си Цзиньпином: первые подробности

Впереди у двух лидеров насыщенный день, включающий двухстороннюю встречу, после которой состоится культурный визит в Храм Неба и государственный банкет

14 мая 2026, 07:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где у него прошла встреча с главой Китая Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Лидер Китая поприветствовал президента США рукопожатием, после чего Трамп пожимал руки и приветствовал китайскую и американскую делегации.

Трампа непосредственно сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.

Помимо представителей администрации Трампа, на мероприятии также присутствует делегация генеральных директор компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple).

После рукопожатий стартовала церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке, в то время как солдаты в форме выстраивались в строй под звуки торжественной музыки.

Группа детей также стояла рядом с красной ковровой дорожкой, приветствуя друг друга, прыгая и размахивая китайскими и американскими флагами и букетами цветов.

Как уточнили журналисты "CNN", впереди у двух лидеров насыщенный день, включающий двухстороннюю встречу, после которой состоится культурный визит в Храм Неба и государственный банкет.

Встреча лидеров пройдет непосредственно в Большом зале народных собраний. Это здание является важной достопримечательностью и часто используется для проведения политических мероприятий, таких как ежегодное заседание законодательного органа и высшего консультативного органа.

Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят сложны и довольно спорные вопросы, в том числе технологии, торговлю и Иран.

На данный момент Трамп и Си Цзиньпин уже вошли в Большой зал, где у них должна состояться встреча.

Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-china-visit-xi-meeting-hnk?post-id=cmp4tpu9l00003b6vgg04vv28
