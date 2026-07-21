Чому Путін поспішає з обстрілами Києва: які дві цілі у росіян

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Кравцев Сергей
Упродовж останніх тижнів Росія почала частіше атакувати Київ балістичними ракетами. Чому ворог посилив терор? Як часто столиця може потерпати від ударів РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Обстріл Києва. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що регулярно, з невеликими проміжками часу, росіяни не зможуть реалізовувати такі атаки, якою була остання. Їм потрібен певний час для накопичення.
До цього він додає, що останнім часом росіяни почали частіше використовувати для запуску балістики пускові установки, вихід яких на бойові позиції фіксувати вкрай складно.
Те, що Росія, за даними Інституту вивчення війни, тепер використовує ракети з недоторканого запасу, Владислав Селезньов пояснює так: "Росія поспішає, тому використовує ракети з певним ризиком для себе. Цілком ймовірно, що вона підвищує ставки, намагаючись у такий спосіб досягнути результатів".
На його переконання, навіть у такий спосіб РФ не досягне бажаного.
Водночас аналітик припускає, що Росія чекає на несприятливі для України погодні умови, щоб спробувати атакувати енергоінфраструктуру. Крім того, на його думку, РФ накопичуватиме для таких атак ракети, оскільки розуміє, що вже певна кількість відповідних об’єктів захищена.
Генерал армії Микола Маломуж зазначив в ефірі "24 Каналу", що Росія змінила тактику ударів по Києву. Здебільшого зараз фіксують не комбіновані атаки з крилатими ракетами та дронами. Наразі ворог запускає багато балістики по столиці. Збивати її можуть фактично лише ракети до ЗРК Patriot, з якими зараз серйозний дефіцит.
За словами Маломужа, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Б'ють не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках, складських приміщеннях, вулицях тощо. Все для того, аби загнати киян в стан безвиході.
Він продовжує, окрім цього, ворог намагається вицілити об'єкти, які пов'язані з Силами оборони України. В цьому випадку можна пригадати нещодавню атаку на Вишневе Київської області, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія зменшила кількість атак дронами, але є неприємний нюанс.