Чому Путін поспішає з обстрілами Києва: які дві цілі у росіян

Упродовж останніх тижнів Росія почала частіше атакувати Київ балістичними ракетами. Чому ворог посилив терор? Як часто столиця може потерпати від ударів РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Обстріл Києва. Фото: з відкритих джерел

Росія чекає на несприятливі для України погодні умови

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що регулярно, з невеликими проміжками часу, росіяни не зможуть реалізовувати такі атаки, якою була остання. Їм потрібен певний час для накопичення.

"Ще одна небезпечна річ. Зараз Росія активно використовує балістичні ракети. Але ж ми розуміємо, що вона так само виготовляє ракети морського базування „Калібри“ та ракети повітряного базування Х-555 і Х-101. РФ частіше починає використовувати ерзац-ракети типу „Бандероль“, реактивні „Шахеди“. Тобто вона шукає можливості чинити більший тиск на українські системи ППО", — аналізує експерт ситуацію.

До цього він додає, що останнім часом росіяни почали частіше використовувати для запуску балістики пускові установки, вихід яких на бойові позиції фіксувати вкрай складно.

"Постійно здійснюється переміщення цих пускових установок, тому відслідковувати їх складно", — зауважив експерт.

Те, що Росія, за даними Інституту вивчення війни, тепер використовує ракети з недоторканого запасу, Владислав Селезньов пояснює так: "Росія поспішає, тому використовує ракети з певним ризиком для себе. Цілком ймовірно, що вона підвищує ставки, намагаючись у такий спосіб досягнути результатів".

На його переконання, навіть у такий спосіб РФ не досягне бажаного.

Водночас аналітик припускає, що Росія чекає на несприятливі для України погодні умови, щоб спробувати атакувати енергоінфраструктуру. Крім того, на його думку, РФ накопичуватиме для таких атак ракети, оскільки розуміє, що вже певна кількість відповідних об’єктів захищена.

"Загалом ключовий маркер для нас, маркер того, як розвиватимуться події, зокрема, і з ракетно-дроновими атаками – це 20-ті числа вересня", — говорить він.

Росіяни хочуть, аби українці відчували постійний страх

Генерал армії Микола Маломуж зазначив в ефірі "24 Каналу", що Росія змінила тактику ударів по Києву. Здебільшого зараз фіксують не комбіновані атаки з крилатими ракетами та дронами. Наразі ворог запускає багато балістики по столиці. Збивати її можуть фактично лише ракети до ЗРК Patriot, з якими зараз серйозний дефіцит.

За словами Маломужа, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Б'ють не лише по критичній інфраструктурі, але й по житлових будинках, складських приміщеннях, вулицях тощо. Все для того, аби загнати киян в стан безвиході.

"Росіяни хочуть, аби українці відчували постійний страх. На тлі цього вони спробують пропхати завершення війни на своїх умовах. Це стара схема, де вони не досягали успіху. Але вони продовжують діяти за цим принципом", – сказав Маломуж.

Він продовжує, окрім цього, ворог намагається вицілити об'єкти, які пов'язані з Силами оборони України. В цьому випадку можна пригадати нещодавню атаку на Вишневе Київської області, внаслідок чого сталася детонація боєприпасів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія зменшила кількість атак дронами, але є неприємний нюанс.