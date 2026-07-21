Почему Путин спешит с обстрелами Киева: какие две цели у россиян

В последние недели Россия начала чаще атаковать Киев баллистическими ракетами. Почему враг усилил террор? Как часто столица может страдать от ударов РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Обстрел Киева. Фото: из открытых источников

Россия ожидает неблагоприятных для Украины погодных условий

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что регулярно, с небольшими промежутками времени, россияне не смогут реализовывать такие атаки, какой была последняя. Им нужно определенное время для накопления.

"Еще одна опасная вещь. Сейчас Россия активно использует баллистические ракеты. Но ведь мы понимаем, что она также производит ракеты морского базирования "Калибры" и ракеты воздушного базирования Х-555 и Х-101. РФ чаще начинает использовать эрзац-ракеты типа „Бандероль“, реактивные „Шахеды“. То есть, она ищет возможности оказывать большее давление на украинские системы ПВО", — анализирует эксперт ситуацию.

К этому он добавляет, что в последнее время россияне стали чаще использовать для запуска баллистики пусковые установки, выход которых на боевые позиции фиксировать очень сложно.

"Постоянно осуществляется перемещение этих пусковых установок, поэтому отслеживать их сложно", — отметил эксперт.

То, что Россия, по данным Института изучения войны, теперь использует ракеты по неприкосновенному запасу, Владислав Селезнев объясняет так: Россия спешит, поэтому использует ракеты с определенным риском для себя. По всей вероятности, она повышает ставки, пытаясь таким образом достичь результатов".

По его убеждению, даже таким образом РФ не достигнет желаемого.

В то же время аналитик предполагает, что Россия ожидает неблагоприятных для Украины погодных условий, чтобы попытаться атаковать энергоинфраструктуру. Кроме того, по его мнению, РФ будет накапливать для таких атак ракеты, поскольку понимает, что определенное количество соответствующих объектов защищено.

"В целом ключевой маркер для нас, маркер того, как будут развиваться события, в частности, и с ракетно-дроновыми атаками – это 20 числа сентября", — говорит он.

Россияне хотят, чтобы украинцы испытывали постоянный страх

Генерал армии Николай Маломуж отметил в эфире "24 Канала", что Россия изменила тактику ударов по Киеву. В большинстве случаев сейчас фиксируют не комбинированные атаки с крылатыми ракетами и дронами. Пока враг запускает много баллистики по столице. Сбивать ее могут фактически только ракеты в ЗРК Patriot, с которыми сейчас серьезный дефицит.

По словам Маломужа, россияне продолжают терроризировать гражданское население. Бьют не только по критической инфраструктуре, но и по жилым домам, складским помещениям, улицам и т.д. Все для того, чтобы загнать киевлян в состояние безысходности.

"Россияне хотят, чтобы украинцы испытывали постоянный страх. На фоне этого они попытаются пропихнуть завершение войны на своих условиях. Это старая схема, где они не преуспевали. Но они продолжают действовать по этому принципу", – сказал Маломуж.

Он продолжает, кроме того, враг пытается вылечить объекты, связанные с Силами обороны Украины. В этом случае можно вспомнить недавнюю атаку на Вишневое в Киевской области, в результате чего произошла детонация боеприпасов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия уменьшила количество атак дронами, но есть неприятный нюанс.