Чому Путін мовчить про удар по Москві: що відбувається з ППО РФ

Москва продовжує знаходитися під систематичними ударами і розрекламована ППО продовжує пропускати удари Сил Оборони. Чому Путін мовчить про удар по Москві? Чому ППО Москви не справляється з атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Всередині самої РФ існує певний "конфлікт регіонів"

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю "Українському радіо" заявив, що російський диктатор справді досі не прокоментував удар по Московському НПЗ, бо провал надто серйозний, і незрозуміло кого призначити винним.

"Що він може прокоментувати про Москву? Натягали все, що могли, вирізали гектари полів, порозставляли "Тори", "Буки", С-300, С-400 у межах міст, по будинках і центрах – де тільки не напихали. І основна ефективність їхнього ППО – це те, що вони влучили по цистерні з пальним у центрі Москви. Насправді він не може це коментувати у форматі своєї комунікації з росіянами. Видно, що просто не призначили винного", — зазначив Тимочко.

Аналітик також зазначає, що всередині самої РФ існує певний "конфлікт регіонів".

"Вони недолюблюють одне одного в межах своїх регіонів. Там усі проти всіх і водночас усі розуміють, що вони в одному котлі. Але в Кремлі є внутрішнє розуміння того, що війна – це вже не про перемогу для Путіна, а про пряму загрозу для режиму Путіна і російських політичних еліт. Йдеться про внутрішню дискусію або про те, що певні еліти промацують настрої російського суспільства: чи готове воно морально прийняти відсутність Путіна", — додав Тимочко.

У РФ нещільне ППО

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, у Москві система протиповітряної оборони побудована таким чином, що не здатна збивати усі українські дрони, які туди спрямовані. На певному етапі російські засоби після залпів ракет-перехоплювачів повинні охолоджуватися через перенагрівання. У цей час український дрон може спокійно пролітати і вражати ціль.

Експерт зауважив, що раніше доводилося чути, що ППО навколо Москви "таке шалене, скажене, що там муха пролетіти не може, тарган не може проповзти, а на всіх висотах все збивається".

Він додав, що потім почав вивчати, а чим росіяни можуть у Москві від Україна захищатися.

"І я прийшов до таких дивних висновків, що це там ніяке не шалене, не щільне ППО", — зазначив Криволап.

Також він почав сумніватися, чи були на Москву запущені 200 дронів, як це лунало з російської сторони. Можливо, там була в два рази менше.

"Тому що ми таке саме могли зробити у два рази меншою кількістю дронів. І що цікаво потужні ураження, але ми увесь час очікували, що буде повідомлення стосовно того, що ми влупили там ще й ракетами. Тому що ураження дуже серйозні, а виявляється, ракетами не били взагалі. І все, що там нароблено – зроблено нашими дронщиками і російською системою ППО, — самою скаженою, самою шаленою ППО в світі", — наголосив Криволап.

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