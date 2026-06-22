Чому Путін мовчить про удар по Москві: що відбувається з ППО РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Москва продовжує знаходитися під систематичними ударами і розрекламована ППО продовжує пропускати удари Сил Оборони. Чому Путін мовчить про удар по Москві? Чому ППО Москви не справляється з атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю "Українському радіо" заявив, що російський диктатор справді досі не прокоментував удар по Московському НПЗ, бо провал надто серйозний, і незрозуміло кого призначити винним.
Аналітик також зазначає, що всередині самої РФ існує певний "конфлікт регіонів".
Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, у Москві система протиповітряної оборони побудована таким чином, що не здатна збивати усі українські дрони, які туди спрямовані. На певному етапі російські засоби після залпів ракет-перехоплювачів повинні охолоджуватися через перенагрівання. У цей час український дрон може спокійно пролітати і вражати ціль.
Експерт зауважив, що раніше доводилося чути, що ППО навколо Москви "таке шалене, скажене, що там муха пролетіти не може, тарган не може проповзти, а на всіх висотах все збивається".
Він додав, що потім почав вивчати, а чим росіяни можуть у Москві від Україна захищатися.
Також він почав сумніватися, чи були на Москву запущені 200 дронів, як це лунало з російської сторони. Можливо, там була в два рази менше.
Читайте також на порталі "Коментарі" - Негайно реагуйте на сигнал тривоги: Зеленський звернувся із закликом до українців