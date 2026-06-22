Почему Путин молчит об ударе по Москве: что происходит с ПВО РФ

Москва продолжает находиться под систематическими ударами и разрекламированная ПВО продолжает пропускать удары Сил Обороны. Почему Путин молчит об ударе по Москве? Почему ПВО Москвы не справляется с атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Внутри самой РФ существует определенный "конфликт регионов"

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио" заявил, что российский диктатор действительно до сих пор не прокомментировал удар по Московскому НПЗ, потому что провал слишком серьезный, и непонятно кого назначить виновным.

"Что он может прокомментировать о Москве? Натягивали все, что могли, вырезали гектары полей, расставляли "Торы", "Буки", С-300, С-400 в пределах городов, по домам и центрам – где только не пичкали. И основная эффективность их ПВО – это то, что они попали по Москве. комментировать в формате своей коммуникации с россиянами. Видно, что просто не назначили виновного", — отметил Тимочко.

Аналитик также отмечает, что внутри самой РФ существует определенный "конфликт регионов".

"Они недолюбливают друг друга в пределах своих регионов. Там все против всех и одновременно все понимают, что они в одном котле. Но в Кремле есть внутреннее понимание того, что война – это уже не о победе для Путина, а о прямой угрозе для режима Путина и российских политических элит. настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина", – добавил Тимочко.

В РФ неплотное ПВО

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что в Москве система противовоздушной обороны построена таким образом, что не способна сбивать все украинские дроны, которые туда направлены. На определенном этапе российские средства после залпов ракет-перехватчиков должны охлаждаться из-за перегрева. В настоящее время украинский дрон может спокойно пролетать и поражать цель.

Эксперт отметил, что раньше приходилось слышать, что ПВО вокруг Москвы "такое безумное, бешеное, что там муха пролететь не может, таракан не может проползти, а на всех высотах все сбивается".

Он добавил, что потом начал изучать, а чем россияне могут в Москве от Украины защищаться.

"И я пришел к таким странным выводам, что это там никакое не безумное, не плотное ПВО", — отметил Криволап.

Также он начал сомневаться, были ли на Москву запущены 200 дронов, как это звучало с российской стороны. Возможно, там было в два раза меньше.

"Потому что мы такое же могли сделать в два раза меньшим количеством дронов. И что интересно мощные поражения, но мы все время ожидали, что будет сообщение о том, что мы влупили там еще и ракетами. Потому что поражения очень серьезные, а оказывается, ракетами не били вообще. мире", — подчеркнул Криволап.

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