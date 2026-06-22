Почему Путин молчит об ударе по Москве: что происходит с ПВО РФ

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Кравцев Сергей
Москва продолжает находиться под систематическими ударами и разрекламированная ПВО продолжает пропускать удары Сил Обороны. Почему Путин молчит об ударе по Москве? Почему ПВО Москвы не справляется с атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио" заявил, что российский диктатор действительно до сих пор не прокомментировал удар по Московскому НПЗ, потому что провал слишком серьезный, и непонятно кого назначить виновным.
Аналитик также отмечает, что внутри самой РФ существует определенный "конфликт регионов".
Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что в Москве система противовоздушной обороны построена таким образом, что не способна сбивать все украинские дроны, которые туда направлены. На определенном этапе российские средства после залпов ракет-перехватчиков должны охлаждаться из-за перегрева. В настоящее время украинский дрон может спокойно пролетать и поражать цель.
Эксперт отметил, что раньше приходилось слышать, что ПВО вокруг Москвы "такое безумное, бешеное, что там муха пролететь не может, таракан не может проползти, а на всех высотах все сбивается".
Он добавил, что потом начал изучать, а чем россияне могут в Москве от Украины защищаться.
Также он начал сомневаться, были ли на Москву запущены 200 дронов, как это звучало с российской стороны. Возможно, там было в два раза меньше.
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