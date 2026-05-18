Чому ППО Росії захлинається: що показали останні удари по Москві

Удари по Росії стають все більш систематичними. Чи можна сказати, що Кремль справляється з цими ударами та засобів ППО вистачає? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Кількість об'єктів, які росіянам потрібно захищати, зростає

Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" заявив в ефірі "Київ 24", що в Росії збільшується кількість об'єктів, які росіянам потрібно захищати, а кількість засобів протиповітряної оборони – ні.

Говорячи про систему протиповітряної оборони Росії, експерт зазначив, що "якщо РФ говорила, що всі вони прикриті на 100%, то це не відповідає дійсності".

"Їм потрібно прикривати фронт, їм потрібно прикривати військові об'єкти, тому захист інших об'єктів – за так званим залишковим принципом", – сказав Хазан.

Він додав, що кількість об'єктів, які росіянам потрібно захищати, збільшується, а кількість засобів протиповітряної оборони – ні.

"Це означає, що добрі українські дрони долітають до своїх цілей", — зазначив експерт.

Наші ударні засоби досягають цілей

Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриймо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України заявив в ефірі Radio NV, що в Росії була сформована потужна система протиповітряної оборони, проте наші дрони пробиваються туди і завдають ударів.

За словами експерта, триває робота з завдання ударів по російським оборонним підприємствам різними засобами поразки.

"Завдаються удари по військових об'єктах та об'єктах, які забезпечують різні складні засоби озброєння для армії Російської Федерації", — сказав Романенко.

Крім того, наголосив він, треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в Росії була сформована потужна система протиповітряної та протиракетної оборони, туди пробиваються наші дрони та завдають ударів.

"І цей процес надалі удосконалюватиметься з урахуванням того, що зростає і кількість, і якість наших засобів завдання ударів. А крім того, удосконалюється підготовка до ударів. Тобто з точки зору розвідки нашої та наших союзників вивчається ситуація в цих зонах протиповітряної оборони", — зазначив експерт.

Таким чином, підсумував Романенко, наші ударні засоби досягають цілей, і "що далі, то ефективніше це відбувається".

