Чому ППО Росії захлинається: що показали останні удари по Москві

Кравцев Сергей
Удари по Росії стають все більш систематичними. Чи можна сказати, що Кремль справляється з цими ударами та засобів ППО вистачає? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" заявив в ефірі "Київ 24", що в Росії збільшується кількість об'єктів, які росіянам потрібно захищати, а кількість засобів протиповітряної оборони – ні.
Говорячи про систему протиповітряної оборони Росії, експерт зазначив, що "якщо РФ говорила, що всі вони прикриті на 100%, то це не відповідає дійсності".
Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриймо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України заявив в ефірі Radio NV, що в Росії була сформована потужна система протиповітряної оборони, проте наші дрони пробиваються туди і завдають ударів.
За словами експерта, триває робота з завдання ударів по російським оборонним підприємствам різними засобами поразки.
Таким чином, підсумував Романенко, наші ударні засоби досягають цілей, і "що далі, то ефективніше це відбувається".
