Почему ПВО России захлебывается: что показали последние удары по Москве

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Удары по России становятся все более систематическими. Можно ли сказать, что Кремль справляется с этими ударами и средств ПВО хватает? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Геннадий Хазан, президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" заявил в эфире "Киев 24", что в России увеличивается количество объектов, которые россиянам нужно защищать, а количество средств противовоздушной обороны – нет.
Говоря о системе противовоздушной обороны России, эксперт отметил, что "если РФ говорила, что они все прикрыты на 100%, то это не соответствует действительности".
Он добавил, так, количество объектов, которые россиянам нужно защищать, увеличивается, а количество средств противовоздушной обороны – нет.
Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявил в эфире Radio NV, что в России была сформирована мощная система противовоздушной обороны, однако наши дроны пробиваются туда и наносят удары.
По словам эксперта, продолжается работа по нанесению ударов по российским оборонным предприятиям различными средствами поражения.
Кроме того, подчеркнул он, нужно обратить внимание, что несмотря на то, что в России была сформирована мощная система противовоздушной и противоракетной обороны, туда пробиваются наши дроны и наносят удары.
Таким образом, подытожил Романенко, наши ударные средства достигают целей, и "чем дальше, тем эффективнее это происходит".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии заговорил о новом диалоге Европы с РФ.