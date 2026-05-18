Почему ПВО России захлебывается: что показали последние удары по Москве

Удары по России становятся все более систематическими. Можно ли сказать, что Кремль справляется с этими ударами и средств ПВО хватает? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Количество объектов, которые россиянам нужно защищать, увеличивается

Геннадий Хазан, президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" заявил в эфире "Киев 24", что в России увеличивается количество объектов, которые россиянам нужно защищать, а количество средств противовоздушной обороны – нет.

Говоря о системе противовоздушной обороны России, эксперт отметил, что "если РФ говорила, что они все прикрыты на 100%, то это не соответствует действительности".

"Им нужно прикрывать фронт, им нужно прикрывать военные объекты, поэтому защита других объектов — по так называемому остаточному принципу", — сказал Хазан.

Он добавил, так, количество объектов, которые россиянам нужно защищать, увеличивается, а количество средств противовоздушной обороны – нет.

"Это означает, что хорошие украинские дроны долетают до своих целей", – отметил эксперт.

Наши ударные средства достигают целей

Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявил в эфире Radio NV, что в России была сформирована мощная система противовоздушной обороны, однако наши дроны пробиваются туда и наносят удары.

По словам эксперта, продолжается работа по нанесению ударов по российским оборонным предприятиям различными средствами поражения.

"Наносятся удары по военным объектам и объектам, которые обеспечивают различные сложные средства вооружения для армии Российской Федерации", — сказал Романенко.

Кроме того, подчеркнул он, нужно обратить внимание, что несмотря на то, что в России была сформирована мощная система противовоздушной и противоракетной обороны, туда пробиваются наши дроны и наносят удары.

"И этот процесс будет в дальнейшем совершенствоваться с учетом того, что растет и количество, и качество наших средств нанесения ударов. А кроме того, совершенствуется подготовка к ударам. То есть с точки зрения разведки нашей и наших союзников изучается ситуация в этих зонах противовоздушной обороны", — отметил эксперт.

Таким образом, подытожил Романенко, наши ударные средства достигают целей, и "чем дальше, тем эффективнее это происходит".

